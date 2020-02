Chabelo “el amigo de todos los niños” cumple años ¿cuál es su edad?

Síguenos en

El mundo lo conoce como Chabelo, pero quien en realidad le da vida es Xavier López Rodríguez, el mítico actor mexicano que cumple 85 años mañana 17 de febrero.

Su vida es todo un récord y es que estuvo vigente en la televisión por 48 años con su programa “En familia con Chabelo”, siendo él actor con más años en actividad en un solo espacio de tv.

Chabelo es tan mítico que incluso grabó espacios de televisión y cine junto al no menos famoso Mario Moreno “Cantinflas”

No solo eso fue enlistado para participar en la guerra con Corea y estuvo presente en momentos clave de la historia mexicana.

En Perú sus programas se vieron por varias temporadas en el canal América TV que en algún momento fue casi filial de Televisa.

Hoy, el niño chillón, juguetón, de pantalones cortos sigue presente en las redes sociales y en la memoria colectiva de la gente que lo vio crecer y viceversa.

A través de los años, decenas de generaciones lo han conocido y hasta consideran la presencia de Chabelo desde el principio de los tiempos y lo visualizan como un “niño” inmortal por lo que cada domingo los internautas le rinden un homenaje en redes con sus memes relacionados con diferentes temáticas, desde religiosas, históricas, políticas y personales.

“Algunas de las frases que hacen alusión a esa trascendencia son: “Cuando Dios dijo ‘que se haga la luz’, Chabelo ya debía dos recibos”, “Cuenta la leyenda que Chabelo tiene la Biblia autografiada”, “Y entonces mi padre creó a Adán y Eva, para que Chabelo no se sintiera tan solo en la Tierra”, “¿Creen que Noé construyó el arca? Se la ganó conmigo en la catafixia”, “Los aztecas lo llamaban Chabelotl, Dios de las Catafixiastl”, “¿Muerte? ¿Qué es eso?”, sus selfies junto a los dinosaurios, su rostro con la cabellera de algún personaje histórico mexicano como “Héroes que nos dieron infancia”, o aquél en el que incluso se alude a que Chabelo no es de este mundo, “Debo irme… ¡Mi planeta me necesita!”, refiere el Excélsior.