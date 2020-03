Ventanilla: Policía ubicó a adolescente desaparecida en tanque de agua

Una adolescente de 14 años que había desaparecido desde el pasado domingo en el distrito de Ventanilla, fue encontrada con vida por la Policía Nacional del Perú (PNP), dentro de un tanque de agua.

Según adelantó RPP, los presuntos secuestradores, que podrían ser investigados por el delito de trata de menores, tenían a la menor dopada y con rasgos de aparentemente haber sido abusada sexualmente.

La mujer que estaba desesperada, fue alertada por los vecinos de la zona le afirmaron que la vieron ingresar a la casa vivienda ubicada cerca.

“El día de ayer que yo hablé con él me dijo ‘no señora, no quiero problemas, voy a hacer que su hija aparezca, no se preocupe, pero qué puedo hacer si yo no sé nada’, mentira. Me estaba desviando, pero yo no desistí y seguí luchando y sabía que en esa casa estaba mi hija. Le han quitado el celular para que no se comunique“, dijo.