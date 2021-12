El rapero conocido como Faraón Love Shady y cuyo nombre real es Jesús Valle Choque es de nuevo viral en TikTok y YouTube, sin mover un sólo dedo y con su éxito “Duro dos horas”.

Un remix que un hábil productor urbano realizó en TikTok ya suma más de 3 millones de visualizaciones en sólo siete días y, como era de esperarse, la polémica canción del Faraón Love Shady se transformó en una rola pegajosa que ahora todos aman y bailan.

Leonardo Pascual mezcló “Duro dos horas” del Faraón con el conocido éxito de Tame Impala “The Less i Know The Better”, a modo de sample y, a juzgar por los likes y las vistas, lo hizo de manera genial.

Pero TikTok no fue la excepción, de inmediato varios usuarios transformaron el audio en video y lo subieron a sus canales de YouTube, empezando una nueva viralización.

Los más de 18 usuarios que subieron el remix han sumado más de 1.2 millones de vistas en sólo cuatro días.

Los usuarios han llegado a decir que el remix del Faraón con Tame Impala es una suerte de brujería pegajosa y hasta adictiva.

Muchos ya usan el sonido original para sus bailes y videos en TikTok e incluso quienes antes rechazaban la música del Faraón Love Shady.