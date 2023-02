Los sismos son frecuentes en el Perú y es que nuestro país se encuentra ubicado en el llamado cinturón de fuego del pacífico. Es así que el continente Sudamericano (Placa Continental) en cuyo borde occidental nos encontramos, está colisionado frontalmente con la Placa de Nazca produciendo la llamada subducción.

