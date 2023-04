Sergio Tarache, el venezolano que roció gasolina y prendió fuego a la joven Katherine Gómez en el Centro de Lima, fue capturado hoy por la Policía de Colombia.

El feminicida incluido en la lista de los más buscados y por el que se ofrecía una recompensa de 50 mil soles, fue fotografiado y presentado por las autoridades colombianas.

Estas autoridades tomaron conocimiento hace varios días de la orden de captura internacional emitida desde el Perú y se sospechaba que su intención era viajar a Venezuela donde podría ser protegido.

Según las primeras fotos., Tarache lucía una casaca deportiva azul y pantalones cortos durante su captura.

La familia de Katherine Gómez exigió justicia y su pronta captura, luego de que la joven mujer falleció tras seis días de agonía debido a las graves heridas.

El Poder Judicial le dictó 6 meses de impedimento de salida del país contra Sergio Tarache Parra. El juez consideró en su fallo que el investigado “no tiene arraigo establecido” y que se encuentra en calidad de “no habido”; además que “no tiene domicilio procesal real”.

“La falta de arraigo y peligro procesal, este despacho coincide con la posición fiscal en cuanto no hay arraigo establecido por parte del investigado, en tanto no existe ningún documento que haga prever que el investigado mantiene arraigo de calidad y pueda desvanecerse el peligro de fuga, en tanto se encuentra como no habido”, indicó el magistrado.