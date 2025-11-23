La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó desde hoy la plataforma “Elige tu local de votación” (ETLV), una herramienta digital que permitirá a todos los electores hábiles elegir hasta tres opciones de locales cercanos a su domicilio para sufragar en las Elecciones Generales 2026.

La aplicación está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta el 14 de diciembre de 2025, y puede utilizarse desde cualquier dispositivo, ya sea computadora o teléfono móvil. Además, se puede acceder en español, quechua y aymara, lo que garantiza mayor accesibilidad para ciudadanos de todo el país.

¿Quiénes pueden usar la plataforma?

Todos los ciudadanos con derecho a voto y con residencia en el territorio nacional pueden acceder a esta herramienta, incluyendo a quienes cumplan 18 años el día de la elección. Para ello, es fundamental que la dirección registrada en el Documento Nacional de Identidad (DNI) sea válida y esté dentro del distrito de residencia declarado hasta el 14 de octubre de 2025, fecha de cierre del padrón electoral.

La ONPE ha habilitado un total de 8,455 locales de votación a nivel nacional, disponibles para que cada ciudadano elija los tres más convenientes dentro de su distrito.

¿Cómo acceder a la plataforma?

El proceso de selección puede realizarse de dos formas:

Desde una computadora (versión web) : se validará la identidad del usuario mediante tres preguntas personales.

: se validará la identidad del usuario mediante tres preguntas personales. Desde un celular (versión móvil): el elector podrá elegir entre dos métodos de verificación: responder tres preguntas personales y tomarse una foto con su DNI, o hacerlo mediante reconocimiento facial.

Una vez validada la identidad, el ciudadano deberá ingresar sus datos personales, incluyendo correo electrónico, número de celular y ubicación exacta según su DNI (departamento, provincia y distrito). Si presenta alguna discapacidad, podrá indicarlo en el formulario para recibir atención preferente en el día de la votación.

El sistema enviará un correo de confirmación para validar la dirección ingresada. Solo tras aceptar este correo, se podrá continuar con la selección de locales.

Tres elecciones, tres oportunidades de modificar

Luego de confirmar sus datos, el elector podrá elegir tres locales de votación de acuerdo a su preferencia. El sistema mostrará un resumen de las opciones seleccionadas, permitiendo guardarlas o modificarlas antes de cerrar el proceso. Al finalizar, el usuario recibirá un correo con el detalle de sus tres locales escogidos.

Importante: cada ciudadano tendrá hasta tres oportunidades adicionales para modificar su elección, en caso desee hacer cambios. En marzo de 2026, la ONPE dará a conocer cuál será el local asignado oficialmente a cada elector para las elecciones.

¿Qué pasa si no se usa la plataforma?

En caso un ciudadano no realice su elección, la ONPE le asignará un local de votación según la disponibilidad existente en su distrito. Por ello, se recomienda utilizar esta herramienta para garantizar un centro de sufragio cercano al domicilio, lo que permitirá ahorrar tiempo y dinero el día de las elecciones.

Seguridad garantizada

El registro y tratamiento de datos personales en esta plataforma están protegidos bajo la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS. Esto asegura la confidencialidad, autenticidad y trazabilidad de todo el proceso, evitando suplantaciones o usos indebidos de información.

Una plataforma para votar más cerca de casa

Con “Elige tu local de votación”, la ONPE busca acercar el acto electoral a la ciudadanía, optimizando la organización de mesas de sufragio, reduciendo la congestión en centros de votación, y facilitando una mejor experiencia el día de los comicios.

Para elegir tus locales de votación, ingresa ya a la plataforma oficial de la ONPE y realiza el procedimiento completo.

No olvides confirmar tu correo y guardar tu constancia. ¡Tu voto empieza desde ahora!