En diversos países del mundo, asignar un nombre a cada año es una práctica vinculada a tradiciones culturales o calendarios simbólico, pero el nombre del año 2026 es todavía un misterio.

En el Perú, esta costumbre se mantiene desde hace décadas, aunque con un propósito distinto: destacar valores, prioridades políticas y mensajes de interés nacional definidos por el Gobierno de turno.

En ese marco, la llegada del nuevo año ha despertado expectativa, especialmente en el ámbito institucional, donde la denominación anual no es solo un gesto simbólico, sino un elemento obligatorio en la documentación oficial del Estado.

¿Existe ya un nombre oficial para el año 2026?

Hasta la fecha, el año 2026 no cuenta con una denominación oficial aprobada por parte del Poder Ejecutivo. Como establece la práctica administrativa, el nombre del año debe ser formalizado mediante un Decreto Supremo, el cual es publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Una vez emitida esta norma, su uso será obligatorio para todas las entidades públicas, especialmente aquellas que forman parte del Poder Ejecutivo.

En el sector privado, en cambio, la utilización del nombre anual queda a discreción de cada institución.

¿Cuándo se define la denominación del año en Perú?

Tradicionalmente, el Gobierno aprueba la denominación anual en los últimos días del año previo, generalmente durante el mes de diciembre.

Por ese motivo, se espera que en las próximas semanas se haga el anuncio oficial que determine el nombre que acompañará al calendario 2026 en toda la administración pública.

Como referencia inmediata, el 2025 fue denominado “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, reflejando la prioridad gubernamental frente a los desafíos económicos del país.

El origen de la denominación anual

La costumbre de asignar un nombre oficial a cada año se instauró en 1963, durante el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry.

Desde entonces, se dispuso que todas las entidades del Estado utilicen obligatoriamente esta denominación en documentos oficiales, oficios, resoluciones y comunicaciones institucionales.

Lejos de ser un elemento decorativo, el nombre del año se convirtió en un componente normativo que unifica la identidad administrativa del Estado y refuerza los mensajes que el Ejecutivo busca posicionar a nivel político, social o histórico.

Más que un lema: un mensaje político y administrativo

Con el paso de los años, las denominaciones anuales han reflejado distintas coyunturas: celebraciones históricas, aniversarios emblemáticos, énfasis económicos o llamados a la unidad nacional.

La formalización mediante Decreto Supremo evita interpretaciones libres y garantiza que todas las entidades utilicen una única denominación oficial durante los doce meses del año.

Este mecanismo también permite que el nombre quede registrado en el sistema normativo peruano, consolidando su uso desde el 1 de enero hasta la emisión de la siguiente denominación.

Situación actual y expectativa institucional

Al 4 de enero de 2026, el decreto correspondiente aún no ha sido publicado, por lo que la denominación oficial sigue pendiente.

Mientras tanto, las entidades estatales continúan utilizando el membrete vigente hasta el cierre de 2025, a la espera de la nueva disposición que marcará el inicio formal del periodo administrativo 2026.

En años anteriores, la elección del nombre ha respondido a contextos específicos. Por ejemplo, en 2025 se optó por “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”, una denominación impulsada desde el Gobierno Regional de La Libertad para destacar el legado del ideólogo de la independencia y redactor de la primera Constitución Política del Perú.

Importancia legal y rol de El Peruano

El Diario Oficial El Peruano cumple un rol clave en este proceso, ya que solo con la publicación del Decreto Supremo la denominación adquiere validez legal y obligatoriedad administrativa.

Si bien esta normativa no modifica derechos ni obligaciones ciudadanas, sí fortalece la coherencia institucional del Estado.

Además, muchas empresas privadas, centros educativos y organizaciones civiles suelen adoptar voluntariamente el nombre del año en sus comunicaciones, ampliando su alcance simbólico.

Nombres oficiales de los años (2010–2025)

2010 – Año de la consolidación económica y social del Perú

2011 – Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

2012 – Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

2013 – Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

2014 – Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

2015 – Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

2016 – Año de la Consolidación del Mar de Grau

2017 – Año del Buen Servicio al Ciudadano

2018 – Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

2019 – Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

2020 – Año de la Universalización de la Salud

2021 – Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

2022 – Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

2023 – Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

2024 – Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

2025 – Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana