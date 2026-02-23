La expectativa crece en torno al próximo Samsung Galaxy Unpacked 2026, evento en el que la marca revelará la esperada nueva serie Galaxy S y abrirá una etapa decisiva en la evolución del AI Phone.

Con la Galaxy AI como eje central de su propuesta, la compañía busca redefinir la experiencia móvil e impulsar una integración más profunda de la inteligencia artificial en smartphones.

Desde San Francisco, California, Samsung compartirá su visión sobre el futuro del ecosistema Galaxy, consolidando su apuesta por dispositivos más inteligentes, conectados y adaptados a las necesidades del usuario moderno.

Fecha y hora del Galaxy Unpacked 2026

El evento se transmitirá en vivo el 25 de febrero de 2026 a la 1:00 p.m. (hora Perú), directamente desde Estados Unidos. Esta nueva edición del Galaxy Unpacked promete presentar avances significativos en tecnología móvil, enfocándose en soluciones potenciadas por IA móvil que simplifican tareas diarias y optimizan el rendimiento del dispositivo.

La jornada será clave para conocer cómo la marca integra la Galaxy AI en su nueva generación de equipos, consolidando el concepto del verdadero AI Phone dentro del portafolio Galaxy.

¿Dónde ver la presentación en vivo?

Samsung ofrecerá múltiples canales oficiales para seguir la transmisión en tiempo real. Los usuarios podrán conectarse a través de:

Estas plataformas permitirán acceder a todos los anuncios, demostraciones y detalles técnicos sobre la serie Galaxy S 2026, así como descubrir las nuevas funcionalidades que marcarán tendencia en el mercado móvil.

Galaxy AI y el futuro del ecosistema Galaxy

Durante el evento, la compañía profundizará en su estrategia de inteligencia artificial aplicada a smartphones, mostrando herramientas diseñadas para mejorar la productividad, la personalización y la conectividad entre dispositivos.

La integración de Galaxy AI no solo potenciará el rendimiento del equipo, sino que también reforzará el ecosistema Galaxy, permitiendo una experiencia más fluida entre smartphones, wearables y otros dispositivos compatibles. Con esta propuesta, Samsung busca posicionar su nueva serie Galaxy S como un referente en innovación tecnológica y experiencia inteligente.

Pre-registro oficial en Perú: beneficios exclusivos

En paralelo al anuncio global, Samsung Perú habilitó un pre-registro oficial para quienes desean ser los primeros en conocer y adquirir el próximo dispositivo Galaxy.

Los interesados pueden registrarse en http://samsung.com/pe/unpacked/ y acceder a beneficios exclusivos, promociones especiales y ventajas adicionales al momento del lanzamiento oficial en el país. Esta opción representa una oportunidad estratégica para asegurar acceso anticipado y condiciones preferenciales cuando la nueva serie Galaxy S esté disponible en el mercado peruano.

La marca invita a mantenerse atento a sus canales oficiales y seguir todas las novedades a través del hashtag #GalaxyUnpacked. La próxima generación Galaxy está cada vez más cerca de convertirse en realidad.

