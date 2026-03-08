El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la implementación temporal de clases en modalidad remota en todas las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, como respuesta a la contingencia en el suministro de gas natural que afecta al país.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU y se aplicará hasta el 14 de marzo.

Esta medida forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno tras la emergencia declarada en el abastecimiento de gas natural mediante la Resolución Viceministerial N.º 004-2026-MINEM-VMH.

El titular del sector Educación, Erfurt Castillo Vera, explicó que la decisión busca asegurar que los estudiantes continúen con sus actividades académicas mientras se afronta esta situación energética extraordinaria.

Clases virtuales para garantizar continuidad del servicio educativo

Según lo establecido por el Minedu, durante el periodo de vigencia de la norma, las instituciones educativas deberán desarrollar sus actividades académicas mediante plataformas digitales u otros mecanismos de educación a distancia.

Esta modalidad permitirá mantener el proceso de aprendizaje de los estudiantes sin interrupciones, al tiempo que contribuye a disminuir la movilidad de la población en un contexto marcado por la contingencia energética.

El ministro Castillo Vera enfatizó que la decisión responde a una medida responsable que prioriza el derecho a la educación y la seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, precisó que la disposición tiene carácter excepcional y temporal, aplicándose únicamente durante la vigencia de la emergencia.

DRE y UGEL brindarán asistencia a las instituciones educativas

Para facilitar la aplicación de la modalidad remota, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) brindarán asistencia técnica y orientaciones a las instituciones educativas.

Estas entidades también realizarán el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la medida, con el objetivo de garantizar que el servicio educativo continúe desarrollándose con normalidad durante el periodo establecido.

Asimismo, los centros educativos deberán informar oportunamente a los padres de familia, madres y apoderados sobre la implementación de las clases remotas y los mecanismos que se utilizarán para el desarrollo de las actividades escolares.

Clases presenciales solo en casos excepcionales

La norma contempla que algunas instituciones educativas puedan mantener clases presenciales de manera excepcional.

Esto ocurrirá únicamente en aquellos casos en los que los centros educativos no cuenten con conectividad, plataformas digitales u otros recursos tecnológicos que permitan implementar la educación a distancia.

En estos casos, las instituciones deberán comunicar la situación a la UGEL correspondiente y también informar a las familias de los estudiantes, justificando la necesidad de mantener el servicio educativo de forma presencial.

El Minedu reiteró que el propósito central de esta disposición es reducir la movilidad durante la contingencia energética sin afectar el desarrollo del año escolar ni el proceso de aprendizaje de los estudiantes en Lima y Callao.

Medida busca reducir movilidad durante la contingencia energética

La implementación temporal de clases virtuales también forma parte de las estrategias del Gobierno para disminuir desplazamientos en la ciudad mientras se restablece la normalidad en el suministro de gas natural.

Con esta decisión, el sector Educación busca equilibrar la continuidad del servicio educativo con la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a una situación que impacta el funcionamiento de diversos servicios en el país.