Ya puedes revisar si eres beneficiario del bono alimentario, el subsidio de 270 soles que entrega el gobierno de Pedro Castillo a familias en extrema pobreza.

Para ese fin, fue habilitada la plataforma del gobierno y sólo debes seguir los siguientes pasos.

Ingresar a: https://www.gob.pe/bonoalimentario Ir al botón “Consulta con tu DNI”. Se abrirá una nueva página. La persona deberá rellenar los recuadros en blanco y poner el número de su DNI, la fecha de emisión del documento y dar ‘check’ en la casilla “No soy un robot”. Aceptar la política de privacidad y click en “Consulta si eres beneficiario”. La página arrojará el resultado si a la persona le corresponde o no el bono.

¿Hay otras formas de revisar si soy beneficiario?

Sí. Las personas que tengan algún inconveniente para ingresar al link establecido también podrán llamar gratuitamente a la Línea 101 del Midis.

Los operadores de esa línea atenderán de lunes a sábado de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

¿En cuántos tramos se pagará el bono alimentario?

El pago del Bono alimentario está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se realiza en dos tramos:

Primer tramo

Beneficiarios del Bono alimentario: Un millón 300 mil personas inscritas en los programas sociales Pensión 65, Juntos y Contigo, porque son personas vulnerables y en situación de pobreza extrema registradas en Sistema Nacional de Focalización a cargo del gobierno peruano.

Monto del Bono alimentario: Adicionalmente a la asignación que reciben cada bimestre los afiliados a los programas sociales, se les está otorgando una subvención extraordinaria. Los beneficiarios de Juntos reciben 200 soles más este bimestre, a los de Pensión 65 les corresponde 250 soles adicionales y a los de Contigo les toca 350 soles más.

Inicio del pago del Bono alimentario: Del 15 de agosto de 2022 al 30 de abril del 2023.

Segundo tramo

Beneficiarios del Bono alimentario: Seis millones de personas vulnerables, que no están registradas en programas sociales del Estado, no figuran en la planilla de una empresa privada o de una entidad del Estado y cuyos ingresos mensuales en el hogar no superan los 1 025 soles.

Monto del Bono alimentario: 270 soles para cada persona que cumpla los requisitos establecidos para ser beneficiaria de esta subvención.

Inicio del pago del Bono alimentario: Noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.

¿Cuántos integran el padrón de beneficiarios?

En tanto, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó el padrón de beneficiarios que recibirán el esperado bono alimentario de S/ 270, el cual es conformado por 4′251.464 ciudadanos.

Todo está detallado y precisado en la Resolución Ministerial 150-2022-MIDIS, con lo cual se procederá a entregar el bono alimentario, que busca mitigar el impacto del alza de precios de alimentos, además de la aún complicada situación económica de la pandemia del Covid-19.

¿Quienes son los beneficiarios del bono alimentario y quienes serán excluídos?

El padrón de beneficiarios se diseñó según los criterios de elegibilidad dispuestos en el reglamento para el otorgamiento de esta subvención, indicó el Midis, de acuerdo al Decreto Supremo 003-2022-MIDIS.

El bono será otorgado a 4′251.464 ciudadanos en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo al Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares que administra el Midis.

Alza de precios en mercados justifica bono alimentario

Cabe recordar que el presidente de la República, Pedro Castillo, había dicho en su mensaje de Fiestas Patrias que el subsidio sería entregadoi a 6 millones de peruanos.

Los potenciales beneficiarios del Bono alimentario se incluyen en los siguientes rubros:

Hogar

a- Que formen parte de hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), que administra el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

b- Que formen parte de hogares usuarios de los programas sociales Juntos, Contigo y Pensión 65, a excepción de los beneficiarios de la subvención extraordinaria adicional dispuesta por el artículo 20 de la Ley N° 31538.

c- Que formen parte de hogares comprendidos en los literales a y b; cuyos integrantes no se encuentren registrados en las planillas que administra el Ministerio de Economía y Finanzas o en la planilla privada, que administra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, exceptuándose a los pensionistas, sobrevivientes y personas de la modalidad formativa.

Ingresos mensuales

– Además de formar parte de unos de los tres tipos de hogares, son elegibles los ciudadanos comprendidos en el Registro Nacional para medidas Covid-19, en el marco de la Emergencia Sanitaria, siempre que el ingreso mensual de dichos hogares no supere el monto de la remuneración mínima vital de 1 025 soles; de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS), de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo.

Familiares en el hogar

– Además de formar parte de los tres tipos de hogares y de tener ingresos menores al sueldo mínimo, los ciudadanos no deben ser miembros de hogares con algún integrante que sea autoridad, servidor o candidato a algún cargo público (Congresista, alcalde, regidor, gobernador, consejero regional, vicegobernador, prefecto, subprefecto y teniente gobernador). Esta información figura en la base de datos de Declaraciones Juradas de Intereses de Autoridades, Servidores/as y Candidatos/ as a cargos públicos, administrada por la Contraloría General de la República.

Inescrupulosos siempre quieren estafar con bono alimentario

¿En cuántos tramos se pagará el subsidio?

Primero

Elaboración del reglamento del Bono alimentario: El 8 de septiembre último el Poder ejecutivo aprobó el reglamento del Bono alimentario, que aprueba los criterios de focalización y priorización de los más de 6 millones de beneficiarios.

Segundo

Elaboración del padrón de beneficiarios: El Midis cruzó la información de las diversas bases de datos para verificar quiénes cumplen con los criterios de selección establecidos en el reglamento del Bono alimentario y el 4 de octubre publicó la resolución que aprueba el padrón de beneficiarios.

Tercero

Transferencia del dinero a la cuenta de los beneficiarios: Con el padrón aprobado, el Midis transfiere el dinero a la cuenta de cada uno de los beneficiarios, en el Banco de la Nación, y se inicia el pago de los 270 soles.

¿Cómo evitar ser estafado y donde se publicará la lista de beneficiarios?

El padrón de beneficiarios será publicado en un link de la página web del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y se distribuirán cartillas de información en las municipalidades, comisarías, dependencias de los gobiernos regionales, iglesias y otros lugares donde la gente que no tiene acceso a internet pueda recibir información sobre este subsidio.

En los últimos días, el Midis destacó que la comunicación sobre la asignación de los apoyos económicos que otorga el Estado solo se realiza a través de los canales oficiales y advirtió a la población que no haga caso ante información falsa.