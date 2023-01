Free Fire sigue con la promoción de códigos de recompensas gratuitas y ahora Garena publicó la selección de códigos a canjear hoy. Con ellos recibirás accesorios y nuevos elementos para tu inventario en el popular Battle royale.

Los regalos para la comunidad ya están disponibles en la web de recompensas de Free Fire y como es lógico, el canje gratis es la mejor opción para quienes desean ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de artículos exclusivos.

Los códigos funcionan para México, España, Perú y demás países de América Latina y aquí los compartimos:

LISTA DE CÓDIGOS DE FREE FIRE DISPONIBLES

X99TK56XDJ4X

FF7MUY4ME6SC

WEYVGQC3CT8Q

3IBBMSL7AK8G

J3ZKQ57Z2P2P

FFDBGQWPNHJX

TDK4JWN6RD6

4TPQRDQJHVP4

GCNVA2PDRGRZ

XFW4Z6Q882WY

HFNSJ6W74Z48

HHNAT6VKQ9R7

2FG94YCW9VMV

4ST1ZTBE2RP9

8F3QZKNTLWBZ

V44ZZ5YY7CBS

WD2ATK3ZEA55

E2F86ZREMK49

B3G7A22TWDR7X

MCPW3D28VZD6

FFCMCPSGC9XZ

FFCMCPSEN5MX

ZZZ76NT3PDSH

EYH2W3XK8UPG

FFCMCPSUYUY7E

NPYFATT3HGSQ

MCPW2D2WKWF2

V427K98RUCHZ

MCPW2D1U3XA3

FFCMCPSJ99S3

6KWMFJVMQQYG

BR43FMAPYEZZ

UVX9PYZV54AC

XZJZE25WEFJJ

HNC95435FAGJ

Más Códigos Free Fire

FUGYDBHEIJU8YT6

F5AFVGBNJ3KIE4R

F7YF6TGBHU7A65

F42EDFVGB3HNJE

F4IROTG9876YTG

FABQNJM2KW3O4

FR58T7YFGCBNSO

FK5JM6YHO98765

FR4EDQVB2HU34

FR6TFGCBHJDER3

FFFR8O9D6T5RQD

FFBW3WJEIRUFYT

FFBSNEKOR5TIUG

FFIU76YQRDC2VB3

FFM4KRITUGYTGD

FFJRKI56YUG7Y6T

FFSAHUW765RED

FFQVB2JKI345R8T

FFYHJFTYUJ6FTY6

FFHTEGVWBHJHYG

FFJ5RTUGYT5AR4

FFDC1V237RYTFG

FFRK6YMUHLOB9I

FFYHFRJTYHVXRD

FFVBEN56IY87G6Y

FYGWYGU3U8RDC

FHKHO9IY6T5REQ

F4E2X3EDRDCASV

FMJI8U7Y5EQDF2

F4RFY6TFGBDHSE

FTJMGO9IKTLYPUO

FVPO987UYTA4QE

FV2GH3UYRFTGFV

FJDIERU5YHTJKGI

FU7Y6T5RAEDQFR

FD3FVGRHFU7VY6

FG2HJKRL6KMJN7

KJOH9I8U7YHSDE

FFHTACXGYDHUD4

FED234YIJ4O9OKN

FVHYDYGTFDHFRR

FGBHRJIVFIRETGV

FKIFU7YGJANYART

FFHR5FIO9TFFT5S

FFYGBHRU87Y6TF

FAREWARDGYTVR

FFU8YHN2023JNF

FBGYTJKYTJHYGE5

FHDSQ345TGFBTH

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfruta de lo que te toque ya que es gratis. Free Fire nos puede dar oro, diamantes, skins y otras muchas cosas. Si todavía no tienes el videojuego Battle Royale Free Fire en tu móvil, lo puedes descargar gratuitamente desde el siguiente enlace.

Lugar para canjear los códigos de Free Fire:

Para poder recibir las cajas de botín, diamantes, skins o mascotas que ofrece Garena, deberás ingresar los códigos de 12 dígitos en la página Free Fire Reward.

Guía sencilla para obtener recompensas:

Si eres nuevo en el videojuego y no sabes cómo reclamar los códigos promocionales de hoy, lo único que debes hacer es visitar el sitio web de Free Fire Reward, introducirlos y esperar unos minutos para que las recompensas aparezcan en la plataforma.

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.

Guía de descarga de Free Fire OB28 Advance Server

Las descargas del archivo APK de Free Fire OB28 Advance Server comenzaron el 27 de mayo de 2021. Los jugadores pueden seguir los pasos que se enumeran a continuación para descargarlo e instalarlo en su dispositivo tan pronto como esté disponible:

Paso 1: Deben visitar el sitio web oficial de Advance Server. Los usuarios pueden hacer clic Aquí para ir al objetivo.

Los jugadores deben iniciar sesión

Paso 2: Después de eso, los usuarios deben iniciar sesión con las cuentas de Facebook que usaron para los registros.

Toque la opción para descargar APK (comienza el 27 de mayo)

Paso 3: Cuando lo hagan, encontrarán un botón “Descargar APK” en la página web. Luego deben hacer clic en él para descargar el archivo APK Free Fire OB28 Advance Server.

Una vez que se descarga el archivo, los jugadores pueden localizarlo e instalarlo. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no todos los usuarios podrán acceder al servidor OB28 avanzado. Solo aquellos con el código de activación pueden ser aceptados en el servidor y probar todos los elementos nuevos.

El código solo se le da a un número específico de jugadores después de la fase de registro por parte de los desarrolladores. No hay otra forma alternativa de obtenerlo.

Programación avanzada del servidor

Según el calendario oficial del sitio web, Free Fire OB28 Advance Server comenzaron el 27 de mayo y finalizará el 3 de junio. El progreso en el servidor no se transfiere a la versión global, que son dos aplicaciones independientes.

Además, los jugadores pueden recibir diamantes para informar errores y fallas a los desarrolladores.