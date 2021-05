Free Fire sigue con la promoción de códigos de recompensas gratuitas y ahora Garena publicó la selección de códigos a canjear hoy, 21 de mayo de 2021. Con ellos recibirás accesorios y nuevos elementos para tu inventario en el popular Battle royale.

Los regalos para la comunidad ya están disponibles en la web de recompensas de Free Fire y como es lógico, el canje gratis es la mejor opción para quienes desean ahorrar tiempo y dinero en la adquisición de artículos exclusivos.

Los códigos funcionan para México, España, Perú y demás países de América Latina y aquí los compartimos:

Códigos de Free Fire para hoy, 21 de mayo

LISTA DE CÓDIGOS DE FREE FIRE DISPONIBLES: VIERNES 21 DE MAYO DE 2021

Los códigos solo están disponibles durante 1 día. La recompensa que podemos obtener de estos códigos es completamente aleatoria, así que suerte y disfrutad de lo que os toque ya que es gratis. Free Fire nos puede dar oro, diamantes, skins y otras muchas cosas. Si todavía no tienes el videojuego Battle Royale Free Fire en tu móvil, lo puedes descargar gratuitamente desde el siguiente enlace.

FY88-AWFJ-QAJH (21-05-2021)

M1D7-BTB4-S012 (21-05-2021)

L5X3-G7Q8-ETX9 (21-05-2021)

CT21-2NLH-89V0-EYVW (21-05-2021)

FF8M-82QK-7C2M

FFES-PORT-SSQA

FF8M82QK7C2M

HP5D-XHQA-NLB5

245Q-MX2M-XSZN

FFES-PORT-SJLC

EDXX-DSZS-SDFG

KLLP-DJHD-DBJD

HDFH-DNBH-NDJL

NDJD-FBGJ-FJFK

VFGV-JMCK-DMHN

JCDK-CNJE-5RTR

XJDJ-GFVD-FKVH

JDCJ-FJGG-DSHO

DJHD-GSDU-EHJP

BMNC-EDHC-SENC

KCKD-DXDD-GVGV

SSFF-EGBF-BHFG

VDGF-CVBF-DGVD

MNHG-OLDU-AXDV

JHND-CXSD-DDGF

XFDD-GDFG-BBBB

3RXG-5T54-4E3E

XKDN-98ND-DMNJ

FDDF- VVVF-DCDD

CDDF-DGCD-FGTD

DJHN-DSBB-BGFR

KILO-LOJH-UYOP

VFHH-NCBU-SADF

Su uso es sencillo, se trata de códigos de letras y números que debes ingresar en la web de Free Fire. No es una forma de hackear el juego o hacer trampas, así que no sancionarán tu cuenta.

Solo estarán disponibles por 24 horas. Una vez que hayan sido usados los códigos o dejen de funcionar te saldrá el siguiente mensaje “el código ha expirado o no es válido” y tendrás que esperar a la nueva tanda de códigos.

¿Cómo usar los códigos Free Fire?

Para empezar, pincha en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas, el Sitio de Canje de Recompensas. Ahora, inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción elegida: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Ingresa el código de doce (12) dígitos en el espacio indicado (asegúrate de no confundir algunos números con letras) y confirma. Cuando se haya confirmado el código que hayas seleccionado bastará con esperar hasya que se vean reflejados en tu cuenta.

Cuando termines el proceso verás un mensaje de confirmación en un plazo máximo de 30 minutos: no desesperes si no los ves de inmediato. Estos códigos tienen una validez de 24 horas desde el momento de su publicación, por lo que tienes un margen muy pequeño para no quedarte sin ellos.