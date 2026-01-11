El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma anual de pagos de remuneraciones y pensiones para el Año Fiscal 2026, que regirá para el personal del sector público y los pensionistas a nivel nacional.

El calendario establece de manera ordenada las fechas mensuales en las que se efectuarán los depósitos correspondientes.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, y comprende tanto los pagos de sueldos como los abonos de pensiones bajo distintos regímenes previsionales, incluidos aquellos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

¿Qué incluye el cronograma oficial de pagos 2026?

El dispositivo legal detalla el calendario de pagos a través de tres anexos que organizan, de forma mensual, los desembolsos a cargo de las distintas entidades del Estado:

Anexo 1 : cronograma de pagos de remuneraciones para el año fiscal 2026, aplicable a las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y los gobiernos regionales.

: cronograma de pagos de remuneraciones para el año fiscal 2026, aplicable a las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Anexo 2 : cronograma de pagos de pensiones correspondientes al Decreto Ley N.° 20530.

: cronograma de pagos de pensiones correspondientes al Decreto Ley N.° 20530. Anexo 3: cronograma de pagos de pensiones del Decreto Ley N.° 19990, administradas por la ONP.

Esta estructura permite a los beneficiarios identificar con claridad cuándo y bajo qué régimen recibirán sus pagos durante el año.

Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones 2026

Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones 2026

Cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones 2026

Cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones 2026

Personal CAS, estipendios y otros pagos periódicos

El MEF precisa que el Anexo 1 también contempla los pagos al personal bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros conceptos de carácter periódico y no remunerativo.

Entre ellos figuran los estipendios del Secigra, el Serums, propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y estudiantes de escuelas militares y policiales, entre otros similares.

Asimismo, el cronograma establece que los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad, serán atendidos en los meses previstos en los anexos correspondientes, garantizando previsibilidad para los trabajadores del Estado.

CTS, gratificaciones y otras obligaciones laborales

La norma también regula la atención de otros conceptos vinculados a remuneraciones y pensiones, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones del régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, indemnizaciones u otros pagos similares. Estos se efectuarán según los plazos y condiciones establecidos en la legislación vigente.

En ese sentido, se autoriza que las unidades ejecutoras con personal del régimen 728 puedan realizar el pago conjunto de remuneraciones y gratificaciones de julio y diciembre en una sola planilla, siempre que se respete la fecha correspondiente.

Financiamiento y responsabilidades administrativas

El cronograma anual de pagos es aplicable a las obligaciones financiadas con Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes que se gestionan a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

Para asegurar su cumplimiento, el jefe de Administración de cada entidad -o quien haga sus veces- deberá adoptar las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad de fondos y el correcto registro de las operaciones en el SIAF-SP, bajo responsabilidad funcional.

Finalmente, el MEF informó que tanto la resolución como sus anexos completos se encuentran disponibles en su sede digital, para consulta pública de trabajadores, pensionistas y entidades del Estado.