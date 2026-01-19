El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó el cronograma anual de pagos de remuneraciones y pensiones para el Año Fiscal 2026, que regirá para el personal del sector público y los pensionistas a nivel nacional.

El calendario establece de manera ordenada las fechas mensuales en las que se efectuarán los depósitos correspondientes.

Pago de Remuneraciones a la Administración Pública enero 2026

Miércoles 21 Educación (inc. Universidades) Presidencia del Consejo de Ministros. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Defensa. Poder Judicial. Ministerio Público. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Justicia. Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras. Contraloría General de la República Congreso de la República. Ministerio Agrario y Riego. Ministerio de Energía y Minas.

Jueves 22 Ministerio del Interior. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Defensoría del Pueblo. Relaciones Exteriores.

Viernes 23 Ministerio de Salud. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ministerio de Cultura. Ministerio del Ambiente. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

Lunes 26 Ministerio de la Producción. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Fuero Militar Policial Junta Nacional de Justicia. Jurado Nacional de Elecciones. Tribunal Constitucional.



Pago de pensiones a la Administración Pública enero 2026 (Decreto Ley N° 20530)

Jueves 15 Ministerio de Educación (inc. Universidades) Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Defensa. Poder Judicial. Ministerio Público. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Justicia. Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras. Contraloría General de la República. Congreso de la República. Ministerio Agrario y Riego. Presidencia del Consejo de Ministros.

Viernes 16 Ministerio del Interior. Ministerio Desarrollo e Inclusión Social. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Defensoría del Pueblo. Relaciones Exteriores.

Lunes 19 Ministerio de Salud. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ministerio de Cultura. Ministerio del Ambiente. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Registro Nacional de identificación y Estado Civil.

Martes 20 Ministerio de la Producción. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Oficina Nacional de Procesos Electorales. Junta Nacional de Justicia. Jurado Nacional de Elecciones. Tribunal Constitucional.



Pago de Pensiones enero 2026 en los distintos regímenes administrados por la ONP

Decreto Ley 19990

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. Fecha de pago según primera letras de apellido paterno: Letras A – C: lunes 12 de enero. Letras D – L: martes 13 de enero. Letras M – Q: miércoles 14 de enero. Letras R – Z: jueves 15 de enero. Convenios Internacionales: viernes 16 de enero. Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803 Pago a domicilio: del 16 al 25 de enero.



Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo

Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif. Fecha de pago: 16 de enero.

Pago a domicilio Decreto Ley 18846 Fecha de pago: del 20 al 25 de enero.

Pago a domicilio pensiones por encargo Fecha de pago: del 20 al 25 de enero.



Ley 30003 Pensiones pesqueros

Abono en cuenta bancaria – Banco de la Nación. Fecha de pago: 16 de enero.

Pago a domicilio. Fecha de pago: del 20 al 25 de enero.



Ley 26790 Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo

Abono en cuenta bancaria – Banco de la Nación. Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 16 de enero.

Pago a domicilio. Fecha de pago: del 20 al 25 de enero.



La medida quedó formalizada mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, y comprende tanto los pagos de sueldos como los abonos de pensiones bajo distintos regímenes previsionales, incluidos aquellos administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

¿Qué incluye el cronograma oficial de pagos 2026?

El dispositivo legal detalla el calendario de pagos a través de tres anexos que organizan, de forma mensual, los desembolsos a cargo de las distintas entidades del Estado:

Anexo 1 : cronograma de pagos de remuneraciones para el año fiscal 2026, aplicable a las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y los gobiernos regionales.

: cronograma de pagos de remuneraciones para el año fiscal 2026, aplicable a las unidades ejecutoras del Gobierno nacional y los gobiernos regionales. Anexo 2 : cronograma de pagos de pensiones correspondientes al Decreto Ley N.° 20530.

: cronograma de pagos de pensiones correspondientes al Decreto Ley N.° 20530. Anexo 3: cronograma de pagos de pensiones del Decreto Ley N.° 19990, administradas por la ONP.

Esta estructura permite a los beneficiarios identificar con claridad cuándo y bajo qué régimen recibirán sus pagos durante el año.

Cronograma de pagos anual mensualizado de pensiones 2026

Cronograma de pagos anual mensualizado de remuneraciones 2026

Personal CAS, estipendios y otros pagos periódicos

El MEF precisa que el Anexo 1 también contempla los pagos al personal bajo el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros conceptos de carácter periódico y no remunerativo.

Entre ellos figuran los estipendios del Secigra, el Serums, propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y estudiantes de escuelas militares y policiales, entre otros similares.

Asimismo, el cronograma establece que los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como la bonificación por escolaridad, serán atendidos en los meses previstos en los anexos correspondientes, garantizando previsibilidad para los trabajadores del Estado.

CTS, gratificaciones y otras obligaciones laborales

La norma también regula la atención de otros conceptos vinculados a remuneraciones y pensiones, como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), las gratificaciones del régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728, indemnizaciones u otros pagos similares. Estos se efectuarán según los plazos y condiciones establecidos en la legislación vigente.

En ese sentido, se autoriza que las unidades ejecutoras con personal del régimen 728 puedan realizar el pago conjunto de remuneraciones y gratificaciones de julio y diciembre en una sola planilla, siempre que se respete la fecha correspondiente.

Financiamiento y responsabilidades administrativas

El cronograma anual de pagos es aplicable a las obligaciones financiadas con Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes que se gestionan a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).

Para asegurar su cumplimiento, el jefe de Administración de cada entidad -o quien haga sus veces- deberá adoptar las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad de fondos y el correcto registro de las operaciones en el SIAF-SP, bajo responsabilidad funcional.

Finalmente, el MEF informó que tanto la resolución como sus anexos completos se encuentran disponibles en su sede digital, para consulta pública de trabajadores, pensionistas y entidades del Estado.