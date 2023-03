Compartimos la nueva versión de WhatsApp Plus y entre las novedades que trae son más opciones de personalización, y funciones que marcan la diferencia del original

Recuerda que WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, pero ahora compartimos la variante, que no es oficial, pero cuenta con una gran cantidad de funcionalidades.

También hay que tener cuidado porque pueden existir algunos riesgos. en la instalación, por ello te recomendamos seguir el paso a paso de la instalación:

¿Cómo descargar el APK V26.00 de WhatsApp Plus?

Para poder tener WhatsApp Plus en tu smartphone Android debes de desinstalar la versión oficial WhatsApp. Una vez realizado ello sigue estos pasos:

Das click en este ENLACE y bájate el APK. Te compartimos la versión más reciente de WhatsApp Plus en Media Fire.

Otórgale los permisos a Google Chrome para instalar apps de terceros.

Coloca tu número de celular y el código de verificación. Puedes sincronizar la copia de seguridad que tienes en Drive para recuperar tus conversaciones pasadas.

¡Listo! Ahora podrás disfrutar de las herramientas que tiene WhatsApp Plus para ti.

Recuerda que una vez descargada esta aplicación, deberás tener las próximas versiones en tu dispositivo para no perder tus conversaciones.

Descarga genérica de WhatsApp Plus 2023

No olvides que la APK no está en las Play Store de los celulares debido a que no es original. Para instalarla deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link .

. Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.

WhatsApp Plus versión estable V24.20

WhatsApp Plus versión estable V 19.52.3

WhatsApp Plus nuevo link V23.20

WhatsApp Plus: Nueva descarga segura

WhatsApp Plus versión AlexMods V17

WhatsApp Plus versión Yessimods V22.00

WhatsApp Plus versión Abo2Sadam V11.20

WhatsApp Plus versión Heymods 21.10

Descarga segura desde idescargar

Nueva descarga APK octubre

Nueva descarga v11.20

Link seguro y funcionando

Link directo y seguro del APK de actualización

Accede aquí a la versión V11.20

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Uno de los puntos más fuertes es que no tiene publicidad, algo que puede resultar molesto para muchos usuarios. Asimismo, se pueden hacer cambios a la última hora de conexión, bloquear mensajes y llamadas de números en particular y tienes un apartado donde puedes cambiar de avatar mediante plataformas como Bitmoji o el color distinto de interfaz.

Otro de los beneficios es que puedes eliminar el área que indica cuando estás “escribiendo” o “grabando audio” previo a que envíes el mensaje. Esto hará que tu privacidad vaya más al límite. Con ello, nadie podrá saber cuánto estás a punto de mandar algo a alguno de tus contactos. Pero, no todo es 100% bonito, así que ahora verás unas desventajas.