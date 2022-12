Seguro ya sabes algo de WhatsApp Plus, pero quizás nada de Telegram Premium. Como se recuerda ambas aplicaciones de mensajería instantánea son las más usadas en el mundo.

Desde ya las versiones clásicas de WhatsApp y Telegram facilitan mucho la comunicación entre la gente sin importar dónde estén y vienen luchando por captar más usuarios en sus plataformas y continúan añadiendo nuevas funcionalidades para mejorar sus apps.

Sin embargo hay versiones mejoradas que ya se usan masivamente, desde ya conoces varias opciones de WhatsApp Plus, una app no oficial que agrega muchas características y opciones a la original, pero Telegram Premium es un nuevo servicio de la aplicación con muchas más funcionalidades y añadidos.

¿Cuáles son las principales diferencias entre WhatsApp Plus vs Telegram Premium?

Esta aplicación es una versión modificada de la original de WhatsApp y fue desarrollada en 2012 por el programador español Rafalense. La app fue creada principalmente para tener una mayor personalización sobre el programa y muchas otras mejoras que conocerás a continuación.

Al igual que el original, WhatsApp Plus permite a los usuarios por chatear, enviar fotos, emojis, videos, documentos y archivos, pero también tiene funcionalides que no se encuentran en la versión oficial como cambiar el color a los chats y a la interfaz.

Otras de las ventajas es que puedes usar dos cuentas a la vez en WhatsApp Plus, algo que no se puede en la app original. Además, puedes personalizar tu cuenta añadiéndole más privacidad eligiendo qué contactos no quieres que te vean en línea y hasta cambiar la hora de tu “última conexión”.

Telegram Premium es un servicio de suscripción opcional que desbloquea funciones adicionales exclusivas como envíos de archivos de 4GB, descargas más rápidas, conversión de voz a texto, stickers premium, reacciones únicas, gestión avanzada de chats, fotos de perfil animadas, distintivos en perfiles, íconos premium para la app, sin anuncios, emojis personalizados, ajustes de privacidad para mensajes de voz y límites duplicados.

Precio de WhatsApp Plus y Telegram Premium

WhatsApp Plus al ser desarrollado por terceros y no ser una aplicación oficial, se puede descargar completamente gratis mediantes un APK en celulares Android; mientras que Telegram Premium es un servicio dentro de la app con un precio de 4,99 dólares al mes en países como Perú, Colombia, México o Argentina y en España a 5,49 euros.

Muchos expertos aseguran que utilizar WhatsApp Plus no es lo más recomendable. Si bien la aplicación no es peligrosa como tal, puede presentar un riesgo para la seguridad de tus datos privados. Al ser una app no oficial, usa servidores distintos a la original y puede ser víctimas de hackeos.

Por otro lado, WhatsApp te puede banear la cuenta si detecta el uso de esta app y podrías tener muchos problemas para poder recuperarla, por lo que no aconsejan instalar esta aplicación en los celulares.

Mientras que Telegram Premium, al ser un servicio de pago de la aplicación oficial, es completamente legal y cuenta con un nivel de seguridad muy superior, por lo que no habría ningún problema en tenerla. Finalmente, dependerá de cada uno escoger cuál le conviene de acuerdo a las características y a su necesidad.

Aquí el paso a paso para descargar WhatsApp Plus

Primero, debes descargar el nuevo APK en este link .

. Luego, instala el APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.