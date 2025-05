Nuestra lista registra los últimos sismos registrados en Perú minuto a minuto, según información oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) de este día.

Se define como el movimiento o vibración del suelo, que generalmente es producido por la liberación súbita de energía acumulada por mucho tiempo a causa del desplazamiento de masas rocosas en las fallas geológicas o por el desplazamiento de las placas tectónicas.

En general, los sismos pueden tener variadas fuentes de origen y entre las más conocidas son la formación y reactivación de fallas geológicas, desplazamientos de las placas tectónicas, erupciones volcánica, por actividad antrópica (explotación minera, pruebas nucleares), sismicidad inducida por presas, posibles caídas de meteoritos, entre otras.

