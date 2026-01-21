Aunque el calendario ya avanza y el país transita un nuevo periodo administrativo, el Ejecutivo aún no dedice el nombre del año 2026 en el Perú.

Esta ausencia, poco frecuente dentro del protocolo estatal, ha generado expectativa en el ámbito institucional, donde el nombre del año cumple un rol clave en la identificación de la gestión pública.

En distintos países del mundo, asignar un nombre a cada año suele estar asociado a tradiciones culturales, ciclos simbólicos o referencias históricas.

En el caso peruano, sin embargo, esta práctica responde a una lógica distinta y profundamente institucional.

Desde hace décadas, el Perú mantiene la costumbre de otorgar una denominación oficial anual con el objetivo de resaltar valores, prioridades políticas y mensajes de interés nacional definidos por el Gobierno de turno.

Por ello, el nombre del año no es solo un gesto simbólico, sino un elemento obligatorio que forma parte de la documentación oficial del Estado y de su narrativa administrativa.

¿Existe ya un nombre oficial para el año 2026?

Hasta el momento, el año 2026 no cuenta con una denominación oficial aprobada por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo con el procedimiento administrativo vigente, el nombre del año debe ser establecido mediante un Decreto Supremo y publicado en el Diario Oficial El Peruano, único acto que le otorga validez formal.

Solo a partir de la emisión de esta norma, la denominación anual se vuelve de uso obligatorio para todas las entidades del sector público, en especial para aquellas que integran el Poder Ejecutivo y dependen directamente de sus disposiciones administrativas.

En el ámbito privado, sin embargo, la adopción del nombre del año no es exigida por norma. Su utilización queda a criterio de cada institución, empresa u organización, que puede incorporarlo de manera voluntaria en sus comunicaciones oficiales.

¿Por qué tarda demasiado su denominación?

Desde hace más de dos décadas, cada año el Poder Ejecutivo del Perú elige un lema oficial que sintetiza las prioridades del Gobierno.

Este «nombre del año» aparece en documentos oficiales, cartas y comunicaciones de todas las entidades públicas. Sin embargo, en 2026, su publicación ha tardado más de lo habitual.

El retraso en la designación no es común, pero tampoco es inédito. En algunos años anteriores —como en 2016 o 2020— el anuncio también llegó después del inicio del año calendario.

Este tipo de demora puede estar relacionada con coyunturas políticas, cambios de gabinete o la evaluación de propuestas que representen fielmente los objetivos del Gobierno.

Más allá de lo simbólico, el nombre del año tiene un rol práctico. Influye en la narrativa institucional, orienta campañas gubernamentales y refuerza el enfoque de políticas públicas.

Por eso, conocerlo a tiempo no solo permite a las entidades adecuar sus comunicaciones, sino también a la ciudadanía comprender el mensaje prioritario del Estado.

El origen de la denominación anual

La costumbre de asignar un nombre oficial a cada año se instauró en 1963, durante el gobierno del expresidente Fernando Belaúnde Terry.

Desde entonces, se dispuso que todas las entidades del Estado utilicen obligatoriamente esta denominación en documentos oficiales, oficios, resoluciones y comunicaciones institucionales.

Lejos de ser un elemento decorativo, el nombre del año se convirtió en un componente normativo que unifica la identidad administrativa del Estado y refuerza los mensajes que el Ejecutivo busca posicionar a nivel político, social o histórico.

Nombres oficiales de los años (2010–2025)

2010 – Año de la consolidación económica y social del Perú

– Año de la consolidación económica y social del Perú 2011 – Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

– Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo 2012 – Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

– Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad 2013 – Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

– Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 2014 – Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

– Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático 2015 – Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

– Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación 2016 – Año de la Consolidación del Mar de Grau

– Año de la Consolidación del Mar de Grau 2017 – Año del Buen Servicio al Ciudadano

– Año del Buen Servicio al Ciudadano 2018 – Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

– Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 2019 – Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

– Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 2020 – Año de la Universalización de la Salud

– Año de la Universalización de la Salud 2021 – Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

– Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 2022 – Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

– Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 2023 – Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

– Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo 2024 – Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

– Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia, y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho 2025 – Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

¿Cuándo se define la denominación del año en Perú?

La denominación oficial del año en el Perú es una decisión que adopta el Poder Ejecutivo como parte de la agenda simbólica y política del Estado.

De manera tradicional, esta designación se aprueba en los últimos días del año previo, usualmente durante el mes de diciembre, a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.

A partir de ese momento, el nombre asignado se utiliza de forma obligatoria en todos los documentos oficiales de las entidades públicas.

Este procedimiento permite que la denominación entre en vigencia desde el 1 de enero y acompañe al calendario del nuevo año en ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, instituciones educativas y organismos autónomos.

La frase elegida suele reflejar las prioridades del Gobierno, así como los ejes centrales de su política pública, ya sea en materia económica, social, cultural o ambiental.

Por esa razón, en las próximas semanas se espera el anuncio oficial que defina el nombre que llevará el año 2026.

La expectativa se centra en cuál será el enfoque que el Ejecutivo decida destacar, considerando el contexto político, social y económico que atraviesa el país. Una vez oficializada, la denominación se convertirá en una referencia constante en comunicaciones, resoluciones, oficios y actos administrativos durante todo el año.

Como antecedente reciente, el 2025 fue denominado “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”, una expresión que buscó subrayar la prioridad gubernamental frente a los desafíos económicos y el impulso a la reactivación tras periodos de desaceleración.

Este tipo de denominaciones no solo cumple una función protocolar, sino que también comunica el mensaje político que el Estado desea proyectar a la ciudadanía y a la comunidad internacional.

En ese sentido, la definición del nombre del año se ha convertido en una práctica que combina simbolismo institucional y orientación estratégica, marcando el tono de las acciones públicas durante los doce meses siguientes.

Situación actual y expectativa institucional

Al 4 de enero de 2026, el decreto correspondiente aún no ha sido publicado, por lo que la denominación oficial sigue pendiente.

Mientras tanto, las entidades estatales continúan utilizando el membrete vigente hasta el cierre de 2025, a la espera de la nueva disposición que marcará el inicio formal del periodo administrativo 2026.

En años anteriores, la elección del nombre ha respondido a contextos específicos. Por ejemplo, en 2025 se optó por “Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión”.

Esta denominación impulsada desde el Gobierno Regional de La Libertad para destacar el legado del ideólogo de la independencia y redactor de la primera Constitución Política del Perú, pero quedó en nada.

Más que un lema: un mensaje político y administrativo

A lo largo del tiempo, las denominaciones oficiales de cada año han reflejado con claridad las distintas coyunturas que ha atravesado el país: desde celebraciones y aniversarios históricos, hasta énfasis en la economía, la gobernabilidad o llamados a la unidad nacional.

Cada nombre sintetiza el contexto del momento y el mensaje que el Estado busca proyectar. La formalización de esta denominación mediante Decreto Supremo no es un trámite menor.

Este procedimiento evita interpretaciones discrecionales y garantiza que todas las entidades públicas utilicen una única denominación oficial a lo largo de los doce meses del año, asegurando coherencia y uniformidad en la comunicación institucional.

Además, este mecanismo permite que el nombre del año quede incorporado al sistema normativo peruano, consolidando su vigencia desde el inicio del periodo anual hasta la emisión de la siguiente denominación.

De este modo, el nombre del año se convierte en una referencia administrativa y simbólica que acompaña de manera permanente la gestión del Estado.

Importancia legal y rol de El Peruano

El Diario Oficial El Peruano cumple un rol clave en este proceso, ya que solo con la publicación del Decreto Supremo la denominación adquiere validez legal y obligatoriedad administrativa.

Si bien esta normativa no modifica derechos ni obligaciones ciudadanas, sí fortalece la coherencia institucional del Estado.

Además, muchas empresas privadas, centros educativos y organizaciones civiles suelen adoptar voluntariamente el nombre del año en sus comunicaciones, ampliando su alcance simbólico.

Otros países que denominan a cada año

A diferencia del Perú, donde cada año recibe una denominación oficial mediante decreto supremo, no todos los países adoptan esta práctica.

Sin embargo, algunas naciones sí asignan nombres simbólicos a ciertos años para destacar prioridades políticas, sociales o conmemorativas.

En China, por ejemplo, el calendario lunar asocia cada año con un animal del zodiaco chino, una tradición cultural que influye en celebraciones, creencias populares y hasta decisiones económicas.

En países como Estados Unidos o la Unión Europea, es común que se proclamen “años temáticos” para promover campañas públicas, como el Año de la Educación Financiera o el Año Europeo de la Juventud.

Estos nombramientos suelen surgir por iniciativa de organismos estatales o multilaterales, y, aunque no tienen carácter obligatorio como en el Perú, sirven para orientar acciones gubernamentales, asignar presupuestos específicos y movilizar a la sociedad civil en torno a ciertos temas.

Preguntas frecuentes sobre el nombre del año

¿Cómo se define el nombre oficial del año en Perú? Cada año, el Estado peruano adopta una denominación oficial que acompaña a todas las comunicaciones y documentos del sector público.



El llamado nombre oficial del año no es solo una formalidad, sino un elemento que refleja prioridades, valores y mensajes institucionales que el Gobierno busca resaltar a nivel nacional. ¿Quién establece el nombre oficial del año en el Perú? La definición del nombre oficial del año recae en el Poder Ejecutivo. Es la Presidencia de la República la encargada de aprobar esta denominación mediante un Decreto Supremo, el cual se convierte en el instrumento formal que oficializa su uso en todo el aparato estatal.



Este decreto es suscrito por el Presidente de la República y refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que le otorga carácter obligatorio para las entidades públicas. ¿En qué momento se anuncia la denominación anual? Por lo general, el nombre oficial del año se da a conocer hacia finales de diciembre del año previo o durante los primeros días de enero.



Esto ocurre una vez que el Decreto Supremo ha sido aprobado y publicado, permitiendo que las instituciones públicas inicien el nuevo periodo con la denominación ya vigente. Publicación oficial: ¿dónde se difunde el nombre del año? El único medio oficial de publicación del nombre del año es el Diario Oficial El Peruano. A través de este canal se difunde el Decreto Supremo correspondiente, lo que garantiza su validez administrativa y su aplicación uniforme en todas las dependencias del Estado. ¿Es obligatorio usar el nombre oficial del año? El uso del nombre oficial del año es obligatorio para todas las entidades del sector público. Debe incluirse en documentos oficiales, resoluciones, oficios, comunicados institucionales y actos administrativos durante todo el año calendario.



En el caso del sector privado, su utilización no es exigida por norma, por lo que su aplicación es completamente opcional. ¿Tiene valor legal el nombre del año? Si bien el nombre oficial del año no constituye una norma con efectos legales directos, sí posee un carácter administrativo obligatorio para el Estado.



Su función principal es reforzar la identidad institucional y la coherencia comunicacional de las entidades públicas a lo largo del año. Origen histórico del nombre oficial del año en Perú La tradición de asignar un nombre oficial a cada año se remonta a 1963, cuando se adoptó la denominación “Año de la Alfabetización en todo el territorio patrio”.



Aunque el decreto que dio inicio a esta práctica fue emitido en diciembre de 1962, su aplicación comenzó formalmente al año siguiente.



Desde entonces, esta costumbre se ha mantenido de manera casi ininterrumpida, consolidándose como parte del protocolo institucional del Estado peruano. ¿Puede modificarse el nombre oficial del año? No. Una vez que el Decreto Supremo es publicado en El Peruano, el nombre oficial del año queda definido de forma definitiva y rige durante todo el periodo anual, sin posibilidad de cambios posteriores. Inclusión lingüística y lenguas originarias Como parte de su política de inclusión y reconocimiento de la diversidad cultural, el Estado peruano traduce el nombre oficial del año a lenguas originarias.



Esta labor es realizada por el Ministerio de Cultura e incluye idiomas como el quechua, aimara y otras lenguas indígenas, fortaleciendo el enfoque intercultural en la gestión pública.