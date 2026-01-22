El Estado peruano ya transita el 2026, pero lo hace sin uno de sus elementos administrativos más característicos y de suma importancia en los documentos: el nombre oficial del año 2026.

Aunque para muchos ciudadanos puede parecer un detalle menor, dentro del aparato público esta denominación cumple una función normativa y simbólica que va mucho más allá de lo protocolar.

A diferencia de otros países, donde los años pueden asociarse a tradiciones culturales o referencias simbólicas sin carácter obligatorio, en el Perú el nombre del año es una exigencia administrativa que orienta la comunicación institucional del Estado durante doce meses.

Sin embargo, hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha emitido el decreto supremo que oficialice la denominación correspondiente al 2026.

Cuándo se define oficialmente el nombre del año 2026

En condiciones normales, el nombre del año se aprueba antes de finalizar el año previo o, como máximo, durante los primeros días de enero.

Una vez firmado por el presidente de la República y refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el decreto supremo se publica en el Diario Oficial El Peruano.

Desde ese momento, su uso se vuelve obligatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo y, por extensión, para otros organismos del Estado.

Aunque el sector privado no está obligado a utilizarlo, muchas empresas y organizaciones lo adoptan de manera voluntaria como señal de alineamiento institucional.

Mientras este proceso no se complete, el Estado opera sin una denominación anual vigente, una situación poco habitual dentro del protocolo administrativo peruano.

A fecha de hoy, 22 de enero de 2026, los documentos oficiales peruanos se emiten sin una denominación anual específica o utilizando el decenio vigente, debido a que el Gobierno aún no ha publicado el Decreto Supremo con el nombre oficial para el 2026.

¿Qué denominación se usa si aún no se define el nombre del año?

Cuando ocurre esta demora, el trámite administrativo sigue estas pautas:

Sin nombre del año: Es común que las entidades públicas dejen el espacio en blanco o simplemente consignen la fecha (ej. «Lima, 22 de enero de 2026») hasta que se oficialice la nueva frase.

Es común que las entidades públicas dejen el espacio en blanco o simplemente consignen la fecha (ej. «Lima, 22 de enero de 2026») hasta que se oficialice la nueva frase. Decenio vigente: Como alternativa, se utiliza la denominación del decenio que abarca este periodo: «Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» (2018-2027), establecido por el Decreto Supremo N° 003-2018-PCM.

Como alternativa, se utiliza la denominación del decenio que abarca este periodo: (2018-2027), establecido por el Decreto Supremo N° 003-2018-PCM. Lema de Publicidad Estatal: Para la publicidad y comunicación externa, el Ejecutivo sí oficializó mediante la Resolución Ministerial N° 366-2025-PCM el uso obligatorio de la frase: «¡El Perú a toda máquina!».

Importancia jurídica:

Solo el nombre publicado en el boletín de Normas Legales de El Peruano tiene validez oficial para el membrete de documentos estatales. Una vez que el gobierno de José Jerí emita el decreto (habitualmente antes de finalizar enero), su uso pasará a ser obligatorio para todo el sector público.

Denominaciones oficiales de los años (2010–2025)

2010: Año de la consolidación económica y social del Perú

Año de la consolidación económica y social del Perú 2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo 2012: Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad

Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad 2013: Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria 2014: Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático

Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático 2015: Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación 2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau

Año de la Consolidación del Mar de Grau 2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano

Año del Buen Servicio al Ciudadano 2018: Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional 2019: Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 2020: Año de la Universalización de la Salud

Año de la Universalización de la Salud 2021: Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 2022: Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 2023: Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo 2024: Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho

Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho 2025: Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

El rol clave del Diario Oficial El Peruano

El Diario Oficial El Peruano cumple un papel central en la oficialización del nombre del año. La denominación solo adquiere validez legal cuando el decreto supremo correspondiente es publicado en sus páginas.

Sin esta publicación, el nombre del año no tiene efecto administrativo. Aunque no genera derechos ni obligaciones directas para la ciudadanía, sí establece una pauta obligatoria para la documentación pública.

Todas las entidades estatales deben incluir la denominación vigente en oficios, memorandos, resoluciones e informes.

Por ello, la publicación en El Peruano no es un trámite menor, sino el acto formal que marca el inicio del periodo administrativo anual del Estado.

¿Cuál es el valor político detrás del nombre del año?

Más allá de su uso administrativo y protocolar, el nombre del año tiene un fuerte componente político, simbólico y comunicacional.

No se trata solo de una frase que se repite en documentos oficiales, sino de una herramienta de posicionamiento del mensaje central del Gobierno para los siguientes doce meses.

En los hechos, la denominación anual funciona como una señal pública de las prioridades políticas que el Ejecutivo busca enfatizar a lo largo del año. Es una forma de decirle al país -y también a la propia administración pública- qué temas deben estar en el centro del discurso, de la agenda y de la narrativa oficial.

A lo largo de distintos periodos de gobierno, estos nombres han puesto el foco en asuntos como el crecimiento económico, la unidad nacional, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción, la inclusión social o la conmemoración de hitos históricos.

Cada elección no es casual: responde a un momento específico del país y a las necesidades políticas del contexto.

En la práctica, el nombre del año actúa como un gran eslogan institucional que acompaña discursos presidenciales, comunicados oficiales, campañas públicas y documentos de todo el Estado.

Se convierte en una frase omnipresente que busca ordenar el relato y darle coherencia al mensaje gubernamental en todos los niveles.

Por eso, la elección de esta denominación no es neutra ni inocente. Cada frase refleja, de manera directa o indirecta, el clima político, social y económico del país, así como las urgencias, apuestas y prioridades del gobierno de turno.

En muchos casos, el nombre del año termina siendo también un termómetro del momento histórico que atraviesa el Perú… y a veces, incluso, una promesa que la realidad se encarga de poner a prueba.

Una costumbre obligatoria

La denominación anual no responde a un lema político circunstancial ni a una frase discrecional del gobierno de turno. Se trata de un elemento de uso obligatorio para todas las entidades del sector público y forma parte del esquema oficial de la documentación administrativa.

Dicha exigencia entra en vigor únicamente cuando el nombre del año es oficializado a través de un decreto supremo.

Hasta que eso sucede, las instituciones estatales deben continuar utilizando el encabezado correspondiente al año previo o, en su defecto, prescindir de este componente en sus comunicaciones formales.

En los primeros días de 2026, este escenario vuelve a presentarse, dando lugar a una suerte de vacío administrativo transitorio.

¿Por qué el nombre del año 2026 aún no se ha publicado?

Tradicionalmente, la denominación anual se aprueba en las últimas semanas de diciembre. Sin embargo, en esta ocasión, el proceso se ha extendido más allá de lo habitual.

Aunque no existe una explicación oficial, este tipo de retrasos suele estar vinculado a factores políticos y administrativos.

Cambios en el gabinete ministerial, evaluaciones internas sobre el mensaje que se busca transmitir o la necesidad de consensuar prioridades gubernamentales pueden influir en la demora.

Si bien no es una situación frecuente, tampoco es inédita dentro de la historia reciente del país.

El origen histórico de esta tradición

La costumbre de otorgar una denominación oficial a cada año calendario en el Perú se remonta a 1963, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

En ese contexto, el Estado estableció por primera vez un nombre anual con la denominación “Año de la Alfabetización en todo el territorio patrio”, reflejando una prioridad nacional vinculada a la educación y al desarrollo social.

Desde entonces, esta práctica se fue institucionalizando de manera progresiva y pasó de ser una iniciativa simbólica a convertirse en una norma administrativa.

A lo largo de las décadas, los distintos gobiernos han utilizado el nombre del año para destacar políticas públicas, valores cívicos o metas estratégicas, integrándolo al lenguaje oficial del Estado.

Con el tiempo, la denominación anual se consolidó como parte del protocolo administrativo peruano.

Hoy en día, su uso es obligatorio en documentos, comunicaciones y actos formales del sector público, lo que refuerza su carácter normativo y su función como elemento de identidad institucional.

Esta continuidad histórica explica por qué el nombre del año sigue siendo una referencia clave dentro de la gestión pública.

¿Qué pasaría si no se asigna un nombre al año 2026?

La falta de una denominación oficial para el año 2026 no sería un simple detalle protocolar. En términos prácticos, una ausencia prolongada podría generar inconsistencias en la documentación administrativa del Estado, ya que miles de oficios, resoluciones, informes y comunicaciones oficiales utilizan obligatoriamente el nombre del año como parte de su encabezado formal.

La inexistencia de una denominación unificada obligaría a las entidades a recurrir a fórmulas transitorias o incompletas, afectando la uniformidad normativa y la presentación institucional del aparato público.

Pero el impacto no sería solo administrativo. También se vería afectado el componente simbólico y político que históricamente ha acompañado a esta tradición desde 1963.

El nombre del año funciona como una señal de las prioridades del gobierno de turno y como un mensaje político que busca enmarcar la gestión pública bajo un eje temático: reconstrucción, unidad, economía, lucha contra la corrupción o conmemoraciones históricas.

Prescindir de esa denominación equivale, en la práctica, a renunciar a una herramienta de narrativa estatal que, aunque discreta, tiene un peso simbólico en la comunicación oficial.

Por ahora, el 2026 avanza sin denominación oficial, a la espera de que el Poder Ejecutivo publique el decreto supremo correspondiente en el Diario Oficial.

Aunque no es la primera vez que este proceso se retrasa, la prolongación de este vacío resulta llamativa y abre preguntas sobre las prioridades del actual contexto político.

Mientras tanto, el Estado funciona con un año “sin apellido”, algo así como un funcionario sin fotocheck: existe, trabaja, pero formalmente todavía no tiene identidad completa.

¿Qué pasa en otros países?

En otros países del mundo también existen prácticas de denominación anual, aunque con sentidos y alcances distintos al modelo peruano.

En China, por ejemplo, cada año está asociado a un animal del zodiaco chino dentro de un ciclo de doce años.

Esta tradición milenaria no tiene carácter administrativo, pero posee una enorme carga cultural y simbólica que influye en celebraciones, decisiones familiares e incluso en percepciones económicas y sociales.

A diferencia del Perú, el nombre del año en este caso surge de un sistema cultural ancestral y no de una norma estatal.

Japón mantiene un sistema particular basado en las eras imperiales. Cada periodo del reinado de un emperador recibe un nombre oficial que se utiliza junto con el calendario gregoriano en documentos, monedas y registros oficiales.

Cuando se inicia una nueva era, el nombre elegido busca reflejar ideales y aspiraciones nacionales, como ocurrió con la era Reiwa, asociada a conceptos de armonía y orden.

Aunque no se nombra cada año de forma individual, el sistema sí establece una referencia simbólica y administrativa para periodos específicos.

¿Cómo es en Europa?

En Europa y América del Norte, la práctica suele adoptar otra forma. Organismos como la Unión Europea o gobiernos nacionales declaran “años temáticos” dedicados a causas específicas, como la igualdad de género, la educación, la juventud o el desarrollo sostenible.

Estos nombramientos no son obligatorios ni normativos, pero funcionan como marcos de referencia para políticas públicas, campañas institucionales y asignación de recursos. A diferencia del Perú, estas denominaciones no se incorporan de manera obligatoria en la documentación oficial, pero sí cumplen un rol comunicacional y estratégico.