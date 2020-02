Oscar 2020: Dónde ver Parasite (Parásitos), el film que ganó “Mejor Película”

Síguenos en

La película coreana “Parasite” (Parásitos) ha hecho historia al ganar el Oscar 2020 a “Mejor Película”, superando a otros films favoritos como Joker (Guasón).

Hoy muchos buscan ver el film vía Internet, pero debes saber que este todavía no está disponible en una plataforma streaming como Netflix, HBO Go, Disney +, etc.

En tanto, algunos sitios en internet ofrecen el film de manera incompleta o exigen el pago de una membresía, pero nada garantiza que sea la película real.

Desde su nominación, “Parasite” fue distribuida en casi todos los países del mundo y se proyecta en salas de cine, algunas independientes, ya que al estar en idioma coreano, es necesaria su traducción correcta.

Ver “Parasite” en Perú

Pero aquí te decimos dónde ver la película ganadora del Oscar en el Perú. El film está disponible en la programación del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

“Parasite” o “Parásitos” se proyecta en los siguientes días y horarios en la PUCP, Av. Camino Real 1075 San Isidro, Lima-Perú.

Martes 11 de febrero, 8:30 p.m.

Domingo 16 de febrero, 4:00 p.m.

Jueves 20 de febrero, 8:30 p.m.

SINOPSIS

Tanto Gi Taek (Song Kang-ho) como su familia están sin trabajo. Cuando su hijo mayor, Gi Woo (Choi Woo-sik), empieza a dar clases particulares en casa de Park (Lee Seon-gyun), las dos familias, que tienen mucho en común pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, comienzan

una interrelación de resultados imprevisibles.

Parasite

Aquí te dejamos más detalles y cómo comprar tu entrada vía web.

VENTA y PRECIOS DE ENTRADAS

General: S/ 17.00

Estudiantes *(1) y jubilados *(2): S/ 15.00

Precio especial PUCP *(3): S/ 10.00

Lunes Cinéfilo *(4): S/ 10.00

Venta de entradas online en JOINNUS y en la Boletería CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) de 2:00 a 9:30 p.m.

*(1) Válido sólo para alumnos de universidades e institutos superiores presentando el carnet al momento de la compra y el ingreso al teatro. No válido para posgrado. Precio disponible solo en la boletería del CCPUCP.

*(2) Mayores de 60 años a la presentación del DNI

*(3) Incluye a: Administrativos, docentes, estudiantes de posgrado, y miembros de la Asociación de Egresados. Todos deberán presentar su carnet vigente en el momento de la compra.

*(4) Precio disponible solo en la boletería del CCPUCP.