Todo mundo habla de WhatsApp Plus, la aplicación modificada de WhatsApp para dispositivos Android que ofrece características adicionales y personalizaciones que no están disponibles en la versión oficial.

Aunque aquí te damos el link de descarga de la última versión V 19.52.3, debes saber que esta aplicación no es oficial y su uso podría violar los términos de servicio de WhatsApp, lo que podría resultar en la suspensión o cancelación de la cuenta del usuario.

WhatsApp Plus versión estable V 19.52.3

WhatsApp Plus nuevo link V23.20

WhatsApp Plus: Nueva descarga segura

WhatsApp Plus versión AlexMods V17

WhatsApp Plus versión Yessimods V22.00

WhatsApp Plus versión Abo2Sadam V11.20

WhatsApp Plus versión Heymods 21.10

También tienes que conocer que hay muchos enlaces de descarga peligrosos y podrías dañar tu celular, por lo que es recomendable acceder a páginas webs confiables como te daremos a conocer más adelante.

¿Cómo descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus no es una app oficial, por eso, no está en las Store de los smartphones. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK y a continuación te enseñamos lo pasos para que puedas hacerlo:

Primero, descarga el nuevo APK en este link.

Luego, instala la APK y activa la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android.

Debes tener en cuenta que cuando descargas una aplicación ajena a Google Play Store debes activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debes seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar.

Finalmente, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la app.-

¿Cuáles son los beneficios que más destacan?

Programar mensajes.

Desactivar funciones de lectura y seleccionar qué contactos lo pueden ver.

Mayor cantidad de emoticons

Activar el modo avión.

Mayor capacidad en envío de archivos multimedia que llega hasta 50 MB.

Cambiar color y tipo de letra en los chats.

¿Cuáles son los riesgos de la descarga?

Aunque para usted resulte fácil descargar en el dispositivo aplicaciones no oficiales, detrás hay todo un cúmulo de peligros. Entre dichas ‘apps’ está ‘Hey WhatsApp’, que es desarrollada por ‘HeyMods’ y que se encuentra por fuera de la tienda Google Play.

¿Cómo registrar mi número en WhatsApp Plus 2023?

Primero debes desinstalar la aplicación oficial de Whatsapp de tu teléfono haciéndolo directamente desde la tienda (Google Play Store u otras).

¿Cómo apagar WhatsApp sin desconectarse de Internet?

Lo primero que hay que hacer es ir a los Ajustes de tu celular.

Allí dirígete a la pestaña de Aplicaciones.

En ese instante deberás buscar la aplicación de WhatsApp.

En ese apartado observarás dos botones: “Desinstalar” y “Forzar cierre”.

Pulsa el segundo.