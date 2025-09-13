Una invitación abierta a todas las familias de Lima para conectar con la cultura griega y mejorar el bienestar emocional a través del baile en el Centro Cultural El Olivar, el 18, 19 y 20 de septiembre.

La Comunidad Helénica de Perú anuncia la realización de un seminario intensivo de danzas tradicionales griegas, dirigido por el reconocido instructor internacional Mario Sideris. El evento, diseñado para toda la familia, se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de septiembre en el Centro Cultural El Olivar, en San Isidro.

La importancia de esta iniciativa se ve respaldada por la ciencia. Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine encontró que bailar de forma regular es la actividad física que más protege al cerebro, llegando a reducir el riesgo de demencia hasta en un 76%. La danza no solo requiere esfuerzo físico, sino también coordinación, memoria y conexión social, componentes clave para una vida saludable y una mente activa.

«Quisiera hacer bailar a todo el mundo con la danza griega. Nosotros, los griegos somos muy buenos anfitriones, haciéndolos participar en todos nuestros eventos. No hace falta ser bailarín para la danza griega… hace falta solo amor. Es una manera de expresar nuestra cultura desde la historia, costumbres, tradiciones, y llevarla a los filohelenos, que tienen mucho respeto y amor por todo lo que significa Grecia”, sostuvo el maestro Mario Sideris.





Este seminario está diseñado como una experiencia cultural inclusiva, abierta a personas de todas las edades, desde niños hasta abuelos, sin importar su nivel de experiencia en el baile. El maestro Mario Sideris guiará a los asistentes en un viaje por los ritmos y la historia de la cultura helénica.

«Estamos increíblemente emocionados de tener al maestro Sideris a Lima», comentó el presidente de la Comunidad Helénica de Perú, Georgios Patsías. «Esta es una oportunidad única para conectar con la alegría de nuestra cultura y, al mismo tiempo, aprovechar los maravillosos beneficios que el baile ofrece para la salud. Danzar no solo es un excelente ejercicio cardiovascular, sino también una terapia para el alma: reduce el estrés y nos llena de energía positiva. Queremos que sea una fiesta cultural para toda la familia, un espacio para compartir, moverse y crear recuerdos inolvidables».

Todos los participantes que completen el seminario recibirán un certificado que acredita su asistencia y aprendizaje. Las fechas son:jueves 18 de setiembre: 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Viernes 19 de setiembre: 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábado 20 de setiembre (Clausura): 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Datos:

Lugar: Centro Cultural El Olivar, San Isidro, Lima, Perú.

Inversión: S/ 150 por persona.

Incluye: Clases intensivas y certificado de participación.

Inscripciones: A través del formulario en línea: https://forms.gle/mBRcysX64N6e9CSVA

Sobre la Comunidad Helénica de Perú:

La Comunidad Helénica de Perú es una organización dedicada a la preservación y difusión de la cultura, las tradiciones y el idioma de Grecia en el Perú. A través de eventos culturales, educativos y sociales, busca fortalecer los lazos entre la comunidad greco-peruana y el público en general.