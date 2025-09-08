El programa reunió a periodistas y comunicadores de diversas instituciones públicas con el objetivo de explorar el potencial de la IA para transformar los servicios de información, orientación y sensibilización del Estado.

Bajo la guía de los docentes especialistas José Antonio Manco, Carlos Fernández García y Juan Carlos Luján, los participantes aprendieron a utilizar herramientas avanzadas como Notebook LM y a diseñar prompts complejos para desarrollar soluciones con un claro propósito público.

“Esta experiencia ha sido un puente entre la tecnología de vanguardia y el servicio público”, comentó Antonio Manco. “El resultado no son solo prototipos, sino herramientas funcionales que demuestran el compromiso de los comunicadores del país por innovar y crear un impacto positivo en la sociedad”.

Los proyectos desarrollados abordan una amplia gama de desafíos sociales con creatividad y responsabilidad. Entre los más destacados se encuentran:

Salud y Bienestar: Vacubot , un asistente que resuelve dudas sobre campañas de vacunación; LonchIA y NutriMenú , GPTs que promueven la alimentación saludable; y Samay , un bot de apoyo para la gestión del estrés.

, un asistente que resuelve dudas sobre campañas de vacunación; y , GPTs que promueven la alimentación saludable; y , un bot de apoyo para la gestión del estrés. Empleo y Emprendimiento: Chambea Ya , una bolsa laboral asistida por IA para jóvenes, y Finantur , que guía a emprendedores del sector turismo en la búsqueda de financiamiento.

, una bolsa laboral asistida por IA para jóvenes, y , que guía a emprendedores del sector turismo en la búsqueda de financiamiento. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Recicla Móvil , un bot educativo sobre reciclaje electrónico, y los asistentes Guardián del Agua y Yaku , que sensibilizan sobre el cuidado de este recurso vital.

, un bot educativo sobre reciclaje electrónico, y los asistentes y , que sensibilizan sobre el cuidado de este recurso vital. Inclusión y Derechos: Yacha, un GPT que informa y empodera frente a la violencia de género, y Vivir sin miedo, enfocado en la prevención del bullying y el suicidio.

Estos asistentes virtuales, bots y GPTs son una muestra tangible de cómo la inteligencia artificial, cuando se aplica con una visión ética y centrada en las personas, puede fortalecer la comunicación entre el Estado y la ciudadanía, haciéndola más eficiente, empática y útil.

Debido al éxito de esta primera edición, los organizadores han anunciado que se lanzará un nuevo curso en octubre, abriendo la puerta a más profesionales para que se sumen a esta ola de innovación con propósito.

Proyectos Destacados

🧑‍💼

Chambea Ya

Bolsa laboral con IA que orienta a jóvenes en la búsqueda de empleo en el sector público y privado.Probar ahora

♻️

Recicla Móvil

Bot educativo sobre reciclaje electrónico y puntos de recolección, con enfoque ambiental y ciudadano.Probar ahora

💉

Vacubot

Asistente para resolver dudas sobre vacunación, calendarios y campañas de salud pública.Probar ahora

🥪

LonchIA

GPT que propone loncheras nutritivas para niñas y niños en edad escolar, integrando IA y educación alimentaria.Probar ahora

🍎

NutriMenú

Asiste a comedores populares en la creación de menús saludables, prácticos y accesibles.Probar ahora

💧

Guardián del Agua

Asistente que sensibiliza sobre el cuidado del agua, desde el hogar hasta las políticas públicas.Probar ahora

💧

Yaku

Otro asistente enfocado en la sensibilización sobre el cuidado y la gestión del agua.Probar ahora

✈️

Finantur

Guía a emprendedores del sector turismo para identificar opciones de financiamiento y convocatorias estatales.Probar ahora

🧘

Samay

Apoya en la gestión del estrés y brinda herramientas de bienestar emocional desde un enfoque preventivo.Probar ahora

👶

NutriAmor

Combina nutrición con orientación afectiva para mejorar la salud de familias con niños pequeños.Probar ahora

🐾

Huellitas

Bot sobre cuidado responsable de mascotas y tenencia ética, con una mirada comunitaria.Probar ahora

🧠

Vivir sin miedo

Asistente que aborda la salud mental con enfoque en la prevención del bullying y el suicidio.Probar ahora

🧠

ClaraGPT

Asistente enfocado en la salud mental y la prevención del suicidio con información clara.Probar ahora

🚺

Yacha

GPT orientado a informar y empoderar frente a la violencia de género, con enfoque de derechos.Probar ahora

🎨

Reciclarte

Bot que combina reciclaje y arte para promover la economía circular desde la creatividad.Probar ahora

¡La Innovación Continúa!

Estos proyectos son una muestra de lo que se puede lograr cuando la IA se pone al servicio de las personas.

Cada uno refleja el compromiso con una comunicación más eficiente, empática y útil.

🚀 Un nuevo curso inicia en octubre. ¡Pronto les avisaremos! 🚀