A diario las empresas de energía Pluz Energía y Luz del Sur, realizan cortes del servicio de energía eléctrica en varios distritos de Lima y Callao. Aquí te ofrecemos dos links para que revises si hay cortes programados y tomes las medidas preventivas necesarias.
SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO DEL 2026
LUNES 16-03-2026
COMAS 09:00 – 17:00
A.H. LAS PRIMAVERAS 5TA ZONA MZ A, B, C, D, E, F.
CARABAYLLO 09:00 – 17:00
URB. SANTO DOMINGO AV. 20G MZ L, L1, AV. CAMINO REAL MZ A, C, M1, AV. SANTO DOMINGO MZ A, CALLE 13 MZ I, I1, J, J1, CALLE 15 MZ K1, L1, M1, Z, CALLE 2 MZ A, CALLE 29 MZ 1, K1, L, L1, URB. EL EDEN CALLE 4 MZ C, CALLE HUANTAR MZ C, AV. A, MZ L1.
SAN MIGUEL 11:00 – 15:30
CALLE JUAN VALER SANDOVAL CDRA 5, CALLE LOS BAMBUES CDRA 1.
EL AGUSTINO 08:00 – 18:00
COOP. VIV. HUANCAYO MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, L2, ASOC. VIV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, B, C, D, CALLE AGUILA REAL CDRA. 1, CALLE LAS ALONDRAS CDRA. 1, CALLE LAS GARZAS CDRA. 1, CALLE LAS GRULLAS CDRA. 1, CALLE LOS GORRIONES CDRA. 2, CALLE LOS HALCONES CDRA. 1, CALLE LOS PAUJILES CDRAS. 1, 2 CALLE LOS ZORZALES CDRA. 2, CALLE PAUGILIS CDRA. 1, CALLE QUETZAL CDRA. 1.
CARABAYLLO 09:30 – 16:30
URB. SANTA MARIA 5TA ETAPA MZ D1, D2, D4, D5, D6.
MARTES 17-03-2026
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00
A.H. CERRO EL SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, A.H. SAN MARCOS MZS. A, B, C, D, L, ASOC. SAN JORGE MZS. A, C, D, E, F, G, H, FUNDO SAN CRISTOBAL Y SAN MARCOS MZ. D, URB. INDUSTRIAL LAS FLORES MZ. J, URB. SAN MARCOS MZ. E, URB. SOL DE ZARATE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00
COOP. DE VIVIENDA EL VALLE 5TA ETAPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. RIMAC DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, URB. LOTIZACION CAMPOY 3ERA ETAPA PASAJE LOS ANGELES MZ H, H2, PASAJE LOS GIRASOLES MZ D, A.H. RAMIRO PRIALE DE CAMPOY MZ A, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI MZ X, Y.
VENTANILLA 09:00 – 18:00
A.H. LIBERTAD DE PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL LIBERTAD MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 4 SUYOS I SECTOR PEP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.
PUENTE PIEDRA 09:30 – 13:00
ASOC. JARDINES DE SHANGRILA MZ A1, B1, M1, N1, O1, C.P. CERRO TINAJA MZ B, C.
CALLAO 09:30 – 15:30
AGRUPACION PEDRO RUIZ GALLO MZ J.
PUEBLO LIBRE 10:00 – 13:00
AV. SAN FELIPE CDRAS 9, 11, AV. SALAVERRY CDRA 18, PASAJE ROSA Y BARREDA LT. 13, PASAJE SAN FELIPE CDRA 1.
SAN MIGUEL 08:00 – 16:00
URB. ARBOLEDA DE MARANGA AV. LA LIBERTAD CDRAS 26, 27, URB. MIRAMAR AV. LA LIBERTAD CDRA 29, CALLE 28 DE JULIO CDRA 2, URB. SAN JUAN MASIAS AV. LA LIBERTAD MZ B, JN, AV. LOS INSURGENTES CDRA 1, MZ A, CALLE ABRAHAM VALDELOMAR CDRA 1, MZ A, CALLE CHIQUITOY CDRA 1, MZ A, B, URB. SEÑOR DE LUREN CALLE CHIQUITOY MZ A.
LOS OLIVOS 05:00 – 17:00
AV. EL PACÍFICO CDRAS 1, 3, 4, AV. INDUSTRIAL CDRAS 34, 35, 36, CALLE BARTOLOME FERREYROS CDRA 2, AV. GERARDO UNGER CDRA 36.
SAN MIGUEL 11:00 – 14:00
AV. DE LOS PATRIOTAS CDRA 2, CALLE JOSE GABRIEL AGUILAR CDRA 2, CALLE LOS NAZCAS CDRA 3.
VENTANILLA 08:30 – 18:30
A.H. ANGAMOS MZS. A, I4, M1, N, N1, N2, N3, N4, N5, N11, O5, P, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q, Q10, Q11, R, R4, R5, R6,
R12, R13, R14, R15, T, T4, T5, T6, T7, V, V1, Z, A.H. LOS HIJOS DE GRAU MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, P1, Q, R15, U, V, X, Y, Z, Z1, URB. LOS CEDROS MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, A.H. VILLA HERMOSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LAS BRISAS DE VENTANILLA MZS. A, B, C, A.H. ALEXANDER KOURI MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, Z, A.H. ALFONSO UGARTE MZS. E, Q.
PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00
CENTRO POBLADO LAS PIEDRITAS MZ A, A1, B, O, P.
ARICA 08:00 – 15:00
PASAJE LIMONCILLO, PASAJE TUTICAN, PASAJE NAVARRO, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
MIERCOLES 18-03-2026
SAN MARTIN DE PORRES 08:00 – 18:00
A.H. 12 DE AGOSTO CALLE LOS GERANIOS MZ A, B, CALLE LAS AZUCENAS MZ C, CALLE LOS GIRASOLES MZ G, CALLE LOS PINOS MZ K, CALLE LOS TAMARINDOS MZ J, CALLE LOS HELENIOS MZ L, M, CALLE EL AMARGON MZ C, E, G, URB. ROSARIO DEL NORTE AV. LOS ALISOS MZ D, N AV. LOS PLATINOS MZ Q, AV. DEL ROSARIO MZ E, G, AV. UNIVERSITARIA CON AV. LOS ALISOS MZ C, D, G, H, J, K, L, M, URB, MICAELA BASTIDAS AV. LOS ALISOS MZ S1, M1, JR. LOS LIMONCILLOS MZ K1, L1, M1, PASAJE LOS CIRUELOS MZ K1, L1, M1, S1, A.H. NUEVA AMISTAD MZ B, C, D, E, JR. LIMONCILLO MZ B, JR. PENSAMIENTO MZ D, A.H. JAZMINES DE NARANJAL MZ O, P, R.
VENTANILLA 08:30 – 18:30
URB. ANTONIA MORENO DE CACERES SECTOR A MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, V, Z, URB. ANTONIA MORENO DE CACERES SECTOR III MZ B, C, D, F, G, P, Q, S, V, CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIA MORENO DE CACERES MODULO A, EDIF. F1, F2, H3, H4, PLAZA 2 EDIF. H3, H4, URB. CIUDAD DEL DEPORTE MZ B, C, D, E, A.H. ANTONIA MORENO DE CACERES SECTOR PUERTO PUEBLO MZ A, B, C, D, E, M, N, O, P, S, AV NESTOR GAMBETTA KM 6,600 (SEMAFORO), PUESTO SEGURIDAD N° 4, AV NESTOR GAMBETA ENTRADA URB ANTONIA MORENO DE CACERES, AV NESTOR GAMBETTA S/N (HOSPITAL CHALACO), KM 18.5 DE LA CARRETERA VENTANILLA.
CARABAYLLO 08:30 – 18:30
URB. SAN JOSE DE CARABAYLLO AV. 1 CDRA 1 MZ A, B, M, N, O, P, A.H. LOS HERALDOS DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, CALLE SAN JUDAS MZ M, CALLE SAN MARTIN MZ A, CALLE SANTA ROSA MZ O, CALLE SIN NOMBRE MZ D, F, K, L, M, O, P, AGRUPACION DE FAMILIAS LOS ANGELES DE CARABAYLLO II ETAPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVA JUVENTUD MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. VILLA LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ A, B, C,
A.H. TIERRA PROMETIDA MZ C, ASOC. SANTA CRUZ AV. LAS LOMAS DE CARABAYLLO MZ A, ASOC. AGROPECUARIOS LOMAS EL DORADO MZ E, ASOC. DE PROP. E INDUSTRIALES EL TRIUNFO AV. EL TRIUNFO MZ A, ASOC. VIV. NAVARRO CALLE SAN JOSE MZ A.
CALLAO 08:30 – 17:30
COOP. 7 DE AGOSTO II PROGRAMA MZ A, B, C, D, AV. BERTELLO MZ C, AV. JAPON MZ A, D, CALLE 6 MZ D, URB. LOS LIRIOS MZ A, B, C, D, URB. LA QUILLA MZ B, C, D, J.
LOS OLIVOS 09:00 – 18:00
URB. PUERTA DE PRO AV. HUANDOY CDRA 73, MZ B4, J4, K4, AV. FERNANDINI MZ J4, K4, AV. 16 MZ O4, CALLE 8 Y CALLE 9 MZ J, J4, L4, CALLE 10 MZ L4, M4, CALLE 13 MZ M4, N4, CALLE 15 MZ N4, O4, CALLE 27 Y CALLE 28 MZ B4, K4, CALLE 35 MZ M4, P4, URB. PRO AV. LOS PROCERES MZ K4, AV. FERNANDINI MZ K4, CALLE 10 MZ M4, CALLE 15 MZ O, O4, CALLE 27 MZ B4, K4, P4.
SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 19:00
ANEXO 8 JICAMARCA AV. 13 DE JUNIO MZ A, A1, U1, X1, AV. TUPAC AMARU MZ P, Q, Q1, V1, AV. SAN ANTONIO MZ U1, V1, W1, X1, JR. AYACUCHO MZ H, V1, W1, ANEXO 8 SECTOR OESTE JICAMARCA AV. UNION JICAMARCA MZ P1, AV. SAN ANTONIO MZ U1, V1, W1, AV. TUPAC AMARU MZ P1, Q1, U1, V1, JR. CUSCO MZ S1, X1, Y1, JR. CONTUMAZA MZ P, JR. AYACUCHO MZ A, H, ASOC. SAN ANTONIO AV. SAN ANTONIO MZ V1, X1, U1, CALLE SANTA MARIA CDRA 100.
MEDIO MUNDO 09:30 – 18:30
INMEDIACIONES DE SET MEDIO MUNDO Y EL CLIENTE PM0444 (S: 2843004); UBICADOS EN EL DISTRITO DE VEGUETA.
NAVA 08:00 – 13:00
CLIENTE PM0640 (S: 1955675); UBICADO EN EL DISTRITO DE PACHANGARA.
JUEVES 19-03-2026
LIMA CERCADO 00:00 – 08:00
JR. APURÍMAC CDRAS. 3, 4, 5, JR. ROOSEVELT CDRAS. 2, 3, JR. PACHITEA CDRA. 3, JR. SANDÍA CDRA. 1, JR. BAMBAS
CDRAS. 4, 5, JR. COTABAMBAS CDRA. 2, JR. PUNO CDRAS. 3, 4, JR. LAMPA CDRAS. 8, 9, 10, 11, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA
CDRAS. 11, 12, 13, JR. LINO CORNEJO CDRA. 2, JR. AZANGARO CDRAS. 7, 8, 9, 10, JR. COLMENA CDRA. 11.
COMAS 08:30 – 18:30
PSJE. 9 DE OCTUBRE CDRAS. 1, 2, 3, AV. ARNALDO MARQUEZ CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, A.H. COLLIQUE MZS. 55, 57, 64, 66, 67, 68, 68C, 68D, 82, 83C, 83D, 83E, 83H, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 84H, 84I, 84K, 84L, 87, 89, 97A, 97B, JR. ANCASH CDRAS.
4, 5, 6, AV. JULIO C. TELLO CDRAS. 1, 3, AV. REVOLUCIÓN CDRAS. 14, 15, 16, 17, 18, AV. SANTA ROSA CDRAS. 7, 8, 9, 10,
11, JR. BERNARDO ALCEDO CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. CERRO DE PASCO CDRAS. 2, 4, 5, JR. CESAR VALLEJO CDRA. 1, JR.
JOSÉ SANTOS CHOCANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. RICARDO PALMA CDRAS. 1, 2, JR. CHICLAYO CDRA. 1, PSJE. YUNGAY CDRAS. 1, 2, A.H PERMANENTE A LA AGRUP. DE FAM. LOS SAUCES MZ.C1, A.H. LOS SAUCES MZ. A, B, JR. HIPÓLITO
UNANUE CDRAS. 1, 4, 5, JR. PACHACUTEC CDRAS. 2, 4, A.H. III ZONA DE COLLIQUE MZS. A, B, C, A.H. LOS JARDINES MZ. A, A.H. MILAGRO DE JESUS AMP. COMITÉ 33 III ZONA COLLIQUE MZS. J9, J10, J11, J12, J13, P.J. COLLIQUE 5TA ZONA MZS. A, C1, D1, E1, E2, E3, F, G1, J, K, LL, O, P, P.J. COLLIQUE 3RA ZONA MZS. 56G, 68A, 76, 83A, 84C,84E, 84F, 84H, A, B, C, D, E.
PUENTE PIEDRA 08:30 – 18:30
URB. LA RIBERA DEL RÍO CHILLÓN MZS. A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W.
CALLAO 09:00 – 17:00
A.H. ALAN GARCÍA MZS. E, F.
LOS OLIVOS / SAN MARTÍN DE PORRES 13:00 – 17:00
JR. LAS ACACIAS CDRA. 7, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRAS. 6, 7, JR. JOSE SANTOS CHOCANO CDRAS. 10, 11, CALLE LAS FICARIAS CDRA. 38, JR. LOS CASTAÑOS CDRA. 7, JR. JOSÉ MANUEL PEREYRA CDRA. 5, URB. LAS PALMERAS MZS. A, B, C, F, PSJE.LOS FOBOS CDRA. 1, JR. LOS AZAFRÁN CDRA. 7.
PUEBLO LIBRE 13:00 – 15:30
JR. GRAL. ARTIGAS CDRAS. 0, 5, 6, AV. BOLIVAR C/ JR. ARTIGAS, AV. SUCRE CDRA. 1, AV. GRAL. JOSE MARÍA EGUSQUIZA CDRAS. 9, 10, AV. GRAL. CORDOVA CDRAS. 9, 10, CALLE JOSÉ MARÍA MORELLOS CDRA. 1, CALLE BERNARDINO GUTIERREZ (EX JOSÉ OLMEDO) CDRA. 1, AV. BOLÍVAR CDRA. 9, JR. HUARAZ CDRA. 1.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:30
URB. MCAL. CÁCERES SCT MZS. A1, A2, A3, C8, C9, C10, C11.
ARICA 08:00 – 17:30
PASAJE LIMONCILLO, PASAJE TUTICAN, PASAJE NAVARRO, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CUADRA 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
HUACHO 08:00 – 15:00
CENTRO POBLADO SAN JUAN; UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA.
VIERNES 20-03-2026
PUENTE PIEDRA 08:00 – 18:00
ASOC. VIV. PORTALES JARDINES VALLE CHILLÓN MZS. A1, A2, B, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F2, G, G1, H, H1, H2, I, I1, J, J1, J2, K, K1, K2, L2, LL2, M2, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O1, O2, ASOC. VIV. LOS PORTALES DE CHILLÓN MZS. A1, B1, C1, D, D1, E PRIMA, E1, E1 PRIMA, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, LL1, M1, N1, Ñ1, O1, LOT. VILLA MERCEDES MZS. A, B, C, D, E.
BELLAVISTA 09:00 – 17:00
JR. ALFONSO UGARTE CDRA. 5, 6, 8, JR. ELÍAS AGUIRRE CDRA. 6, JR. GRAU CDRAS. 5, 6, 7, 8, 9, JR. TÚPAC AMARU
CDRAS. 3, 4, 5, JR. OLAYA CDRAS. 4, 6, JR. MARANGA CDRAS. 5, 6, JR. MCAL. CASTILLA CDRAS. 4, 5, 6, AV. JOSÉ GÁLVEZ
CDRAS. 3, 4, 5, JR. CAHUIDE CDRA. 3, JR. COLINA CDRAS. 4, 5, JR. ZARUMILLA CDRA. 2.
SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:00
C.P. HUANCHIPUQUIO BAJO RAMADALES RAMAL D, C.P. HUACHIPUQUIO EL ROBLE 2 MZ. D.
CALLAO 09:30 – 16:30
PSJE MENDOZA COSTADO CTL VILLAR 890 SJT.
LOS OLIVOS 08:00 – 18:00
URB. PRO LIMA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H1, I, J, L, LL, M, N, O, P, Q.
ARICA 08:30 – 17:00
JR. MIGUEL GRAU CUADRAS 4 Y 5, JR. SAN MARTÍN DE PORRAS CUADRAS 3, 4 Y 5, JR. RAMON ZAVALA CUADRAS 4 Y 5, JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO Y JR. INCA GARCILAZO DE LA VEGA CUADRAS 1 Y 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
SÁBADO 21-03-2026
PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00
ASOC. PROP. EL DORADO MZ. A1, ASOC. SUMAC PATA SCT. ZAPALLAL MZ. R2.
INDEPENDENCIA 08:00 – 18:00
A.H. BELLAVISTA MZS. A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, H, I, I1, J, K, L, M, N, O, Q, R, S, T, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS II
ETP. MZS. A, B, C, D, E, E1, F, F2, G, G1, H, H2, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1.
HUARAL 08:00 – 16:00
CLIENTE PM0312 (S: 1799694); UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.
DOMINGO 22-03-2026
SUPE 00:00 – 06:00
CLIENTES 75141U (S: 3010661) Y 75140U (S: 3010663); UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUPE PUERTO.
- Consulta aquí cortes de Luz del Sur: https://www.luzdelsur.pe/es/corteluz
- Consulta aquí corte de energía en Pluz Perú: https://www.pluz.pe/es/ayuda/enterate-de-los-cortes-de-luz-programados.html
Plyz Energía y Luz del Sur ya no cuentan con una lista de cortes de servicio programados, usted se debe comunicar a Fono Luz 6175000 (Luz del Sur) o Fonocliente al 517 1717.
Enel y Luz del Sur no proporcionan actualmente una lista de cortes de servicio programados, por lo que se recomienda a los usuarios que se comuniquen directamente a los números de atención al cliente. Para Luz del Sur, puedes llamar a Fono Luz al 6175000 y para Enel al Fonocliente al 517 1717.
Pluz energía Perú – Atención al Cliente y Reclamos
Página Web: En la página web de Pluz Energía es https://www.pluz.pe/es/personas/cortes-programados.html, puedes registrar y consultar si hay corte de luz en tu zona con número de abonado.
Correo Electrónico: Puedes enviar un correo a fonocliente@enel.com para realizar reclamos o consultas. Es importante colocar en el asunto “Reclamo” y proporcionar información detallada como nombre completo, número de DNI, dirección y motivo del reclamo.
Teléfono: Para reclamos y atención al cliente, comunícate con el Fonocliente al 517 1717, donde te guiarán en el proceso de registro de tu reclamo. También puedes llamar a la central telefónica al 561 2001 si necesitas ser redirigido a otro departamento (Enel Perú) (Telefono24Peru).
Redes Sociales: Enel también está presente en redes sociales como Facebook y Twitter, donde puedes contactar a un asesor y obtener asistencia (Enel Perú) (Telefono24Peru).
Luz del Sur – Atención al Cliente y Reclamos
Página Web: Luz del Sur ofrece un chat en su plataforma web disponible de 8 a.m. a 8 p.m. para resolver dudas y reclamos.
Correo Electrónico: Puedes comunicarte por correo electrónico a fonoluz@luzdelsur.com.pe para registrar tus quejas y recibir asistencia personalizada.
Teléfono: Para atención al cliente, llama a Fono Luz al 617 5000, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este número te permitirá hacer consultas y gestionar reclamos de forma eficiente.
Redes Sociales: Luz del Sur también ofrece asistencia a través de sus cuentas oficiales en redes sociales como Facebook y Twitter, proporcionando un canal adicional para resolver tus inquietudes.
Motivos para Iniciar un Reclamo
Puedes presentar un reclamo a Enel por varias razones, tales como:
- Disconformidad con el monto facturado.
- Negación injustificada de solicitudes de nuevas conexiones o cambios en el servicio.
- Problemas con la calidad de la tensión o interrupciones frecuentes del servicio.
- Cortes de servicio pese a estar al día en tus pagos.
Para Luz del Sur, los motivos pueden ser similares y se gestionan de manera similar a través de sus canales de atención.
Procedimiento para Reclamos
Por Internet: Accede al portal de clientes de Enel o Luz del Sur, regístrate o inicia sesión, y dirígete a la sección de «Reclamos» para ingresar los detalles de tu queja. Completa los formularios necesarios y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.
Por Teléfono: Llama al número correspondiente y sigue las indicaciones del operador para registrar tu reclamo.
Por Correo Electrónico: Envía un correo con todos los datos necesarios (nombre, DNI, dirección, motivo del reclamo) y cualquier documentación adicional que respalde tu queja.
En Centros de Servicio: Aunque durante el estado de emergencia las oficinas pueden no estar disponibles, normalmente puedes acudir a los centros de servicio para realizar tus reclamos en persona.
Si tienes más dudas, recuerda la información de Enel Perú reclamos
- Página web: “Reclamos: Registra y consulta tus atenciones”.
- Correo electrónico: Por medio de fonoclienteenel.com
- Teléfono: comunícate con el Fonocliente al 517 1717.
REPORTE 8 DE MARZO
Enel informó que a las 20:40 hrs. se presentó «una interrupción imprevista» en sus redes de alta tensión que ha afectado el servicio de clientes en los distritos de Pueblo Libre, Breña, Cercado de Lima y Jesús María.
Vecinos reportaron la noche de este viernes un apagón en varios distritos de la capital, como Pueblo Libre, Breña, Cercado y San Miguel.
«Nuestro personal ya se encuentra trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Lamentamos los inconvenientes causados a nuestros clientes», señaló en un comunicado.
El Cuerpo de Bomberos informó en su página web que varias personas quedaron atrapadas en el ascensor de diversos edificios de Breña, Cercado, Pueblo Libre, San Miguel.
Usuarios reportan corte del servixio de energía eléctrica en Barranco, Miraflores, San Isidro y Surquillo. Luz del Sur nos informó que el servicio se restablecerá en las próximas dos horas.
Por favor no tenemos fluido eléctrico en mi zona de aa.hh. santa maria s.j.l mz m1 mi suministro es 1015715, tengo que trabajar desde casa, porque no dan un aviso previo.
LO ÚLTIMO: Se reporta corte de energía eléctrica en zonas los distritos de Ate Vitarte, Chorrillos, La Molina, Lurigancho, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miralores, San Luis, Santa Anita, Santiago de Surco, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo. Luz del Sur estima que el servicio se normalizará en las próximas dos horas.
No hay luz en Zaráte, San Juan de Lurigancho a la altura de Avenida 13 de Enero. Y según sistema de Enel, no hay programación de cortes.
No hay luz aquí en villa el salvador desde las 4:00pm . Ojala venga pronto la luz
No tengo luz en san juan de miraflores alguien save a que hora viene la luz
No tenemos luz en san juan de lurigancho urbanizacion san hilarion
Hoy domingo 18 de junio, desde las 8:00 am, hay corte de luz en el Centro Histórico de Lima (Abancay, Azángaro, Cusco y Puno). Son las 11:38 am y aún no regresa la luz.
No hay fluido electrico en la cudra 29 de la Av. La Marina
Hay corte de luz en lima
ACTUALIZACIÓN 8 de abril > Reportan corte de Luz del Sur en La victoria, Lima Cercado, Lince, Lurín Miraflores, Punta Hermosa, Punta Negra, y San Bartolo. FonoLuz informa que el servicio retornará en el transcurso de la noche.
Buenas noches: Luz del sur informó de un corte de energía eléctrica en zonas de Ate Vitarte, Barranco , Chaclacayo, Chorrillos, La Molina, Matucana, Ricardo Palma, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Luis, Santa Anita, Santa Eulalia, Surco, Surquillo, VMT y otras zonas de Lima. El servicio se ira restableciendo pronto.
07:39 pm San Bartolo,límite Villa Mercedes. Sin luz desde la mañana. San Bartolo centro ( Mercado), no problema.
En Breña ya hay un corte desde las 11