La industria global de la moda exige trazabilidad y propósito, mientras que el Perú se consolida como el epicentro del diseño regenerativo en Sudamérica. Según el último reporte de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector de textiles y confecciones ha mostrado una resiliencia notable, con un crecimiento del 10,1%, lo que representa el 0,9% del PBI nacional. En este escenario de reactivación, la marca peruana AGUSTINA presenta sus colecciones Spring Summer 2026: QVIPA e IAYA, elevando el estándar de la industria hacia un modelo de «lujo con consciencia».

Innovación y liderazgo regional

El Perú no solo exporta materia prima; hoy exporta modelos de gestión sostenible. De acuerdo con Sistema B Perú, el país es uno de los líderes en la región en empresas con certificación de triple impacto. AGUSTINA, como Empresa B Certificada, lidera esta transición al integrar subproductos de la pesca local y residuos industriales en su cadena de valor.

«No estamos ante una colección de temporada; estamos ante un acto de soberanía cultural que responde a una necesidad de mercado y de país», afirma Griela Pérez, fundadora y Directora Creativa de AGUSTINA. «La urgencia hoy es activar la memoria del territorio para que el oficio artesanal sea un motor económico digno. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), existen más de 416,000 artesanos en el Registro Nacional del Artesano (RNA); nuestro modelo busca que ese talento sea el corazón de la exportación de valor agregado».

Nigüe: Masculinidad, territorio y economía circular

El hito de esta temporada es el lanzamiento de la línea Nigüe de la colección IAYA, la primera incursión de la marca en la moda masculina. Inspirada en los Apus de la costa central, la línea propone una estética funcional que utiliza materiales innovadores y responsables como el lino y el algodón:

Biomateriales marinos

En colaboración con la marca BIARŌH, se introduce el uso de cuero de corvina, trabajado a mano, aprovechando así un recurso que históricamente se descartaba, alineándose con las políticas nacionales de economía circular.

Reciclaje industrial

La colección incorpora hilados recuperados donados por la empresa Tren Perú, reduciendo el impacto ambiental en una industria que, a nivel global, es la segunda más contaminante.

El trabajo de bordado es liderado por madres artesanas de Manchay del colectivo Ayllu Ruwasunchis y maestros del Valle del Colca, garantizando que el beneficio económico llegue a zonas con brechas estructurales de empleo. Esta colección verá la luz en febrero porque en esta temporada, desde la cosmovisión andina, se celebra el culto al agua, el Pukllay, momento perfecto para ofrendar en agradecimiento a lo que simboliza la abundancia: ver a los frutos florecer.

El Futuro de la Marca País Con las exportaciones de prendas de vestir alcanzando cifras récord según la Asociación de Exporters (ADEX), AGUSTINA demuestra que el futuro del sector no reside en la producción masiva, sino en la regeneración social y ambiental. «Nuestra meta es que el diseño peruano sea reconocido por su capacidad de sanar el tejido social. Somos pioneros en la región porque entendemos que la moda regenerativa es la única vía posible para la sostenibilidad», concluye Pérez.