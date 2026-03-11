Barcelona se convirtió nuevamente en el epicentro de la innovación tecnológica con el MWC Barcelona 2026, donde Huawei presentó una nueva generación de productos U6 GHz y soluciones de redes centradas en inteligencia artificial.

Bajo el lema “Advancing All Intelligence”, la compañía busca fortalecer infraestructuras de conectividad y cómputo para impulsar la transformación digital de operadores y empresas en todo el mundo.

Durante el evento, la firma tecnológica dio a conocer una serie de innovaciones diseñadas para liberar el máximo potencial de 5G-Advanced (5G-A) y acelerar la transición hacia la próxima generación de conectividad móvil: 6G.

La estrategia integra redes inteligentes, plataformas de procesamiento avanzado y soluciones que permiten una infraestructura más eficiente, flexible y preparada para aplicaciones impulsadas por IA.

U6 GHz y el impulso a la evolución de 5G-A

Huawei destacó que los próximos cinco años serán decisivos para consolidar la evolución de 5G-A y sentar las bases tecnológicas de 6G.

Para lograrlo, la compañía trabaja junto a operadores globales con el objetivo de acelerar el despliegue masivo de nuevas redes y optimizar el uso del espectro U6 GHz.

Los nuevos productos presentados integran innovaciones que permiten ofrecer redes de alta capacidad, baja latencia y mayor eficiencia espectral, características fundamentales para el crecimiento de aplicaciones móviles basadas en inteligencia artificial.

Actualmente, el ecosistema global cuenta con cerca de 70 millones de usuarios de 5G-A. En China, Huawei ha contribuido al despliegue de cobertura continua en 270 ciudades, además de facilitar la implementación de paquetes comerciales basados en experiencia en más de 30 provincias.

Este avance demuestra el potencial del estándar para habilitar nuevos servicios digitales y experiencias de conectividad más avanzadas.

Redes centradas en IA: el concepto AI-Centric Network

Otro de los anuncios relevantes fue la evolución de la arquitectura AI-Centric Network, una propuesta que integra inteligencia artificial en todos los niveles de la red para preparar a los operadores ante la llegada de la denominada era agéntica.

La arquitectura se estructura en tres capas principales. En la capa de servicios, Huawei impulsa plataformas de colaboración entre múltiples agentes inteligentes que transforman servicios tradicionales como voz, internet y banda ancha doméstica, facilitando experiencias más automatizadas y personalizadas.

En la capa de red, la solución Autonomous Driving Network L4 ya se encuentra implementada comercialmente en más de 130 redes a nivel mundial.

Esta tecnología permite avanzar hacia redes cada vez más autónomas, capaces de gestionar operaciones complejas con mínima intervención humana.

Finalmente, en la capa de elementos de red, Huawei desarrolla innovaciones junto a operadores para mejorar infraestructuras RAN, WAN y core, lo que permite aumentar la eficiencia energética, optimizar el uso del espectro y mejorar la resiliencia de las redes.

SuperPoD: clústeres de cómputo para la nueva era de IA

Huawei también aprovechó el escenario del MWC Barcelona para presentar por primera vez fuera de China sus clústeres de cómputo SuperPoD, diseñados para responder a la creciente demanda de procesamiento de modelos de inteligencia artificial de gran escala.

Entre los productos destacados se encuentran el Atlas 950 SuperPoD, orientado a cargas de trabajo de IA, el TaiShan 950 para cómputo general, así como los servidores Atlas 850E, TaiShan 500 y TaiShan 200.

Estas soluciones incorporan tecnologías como UnifiedBus, que permite una interconexión de alto rendimiento entre sistemas de procesamiento.

El objetivo de estas plataformas es proporcionar mayor potencia de cálculo, menor latencia y alta eficiencia, elementos fundamentales para soportar aplicaciones basadas en IA agéntica y modelos con billones de parámetros que ya comienzan a utilizarse en entornos productivos.

Innovación empresarial y conectividad global

En el ámbito empresarial, Huawei presentó 115 demostraciones de inteligencia industrial, además de su marco tecnológico SHAPE 2.0 y 22 nuevas soluciones sectoriales desarrolladas en conjunto con socios tecnológicos.

El área de consumo también tuvo protagonismo en el stand de la compañía, bajo el concepto “Now is Yours”, donde se exhibieron smartphones, wearables, tablets, PCs y audífonos con avances en pantallas plegables, fotografía móvil, salud digital y productividad.

Asimismo, Huawei destacó avances en inclusión digital global. Al cierre de 2025, la compañía había logrado proporcionar conectividad a 170 millones de personas en zonas remotas distribuidas en más de 80 países, superando su objetivo inicial.

MWC 2026: un escenario para la próxima generación de redes

El MWC Barcelona 2026, celebrado entre el 2 y el 5 de marzo en Fira Gran Via, reunió a las principales empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones.

En este contexto, Huawei reafirmó su compromiso de colaborar con operadores y socios internacionales para liberar el potencial de 5G-A, acelerar el desarrollo de 6G y construir redes y plataformas de cómputo impulsadas por inteligencia artificial.