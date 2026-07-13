El Premio Pfizer lanzó su V edición en el Perú enfocándose en seguir contribuyendo al avance periodístico dentro de las áreas de ciencia, salud, tecnología e innovación.

En un evento realizado el pasado 23 de junio en el Aula Magna de la Universidad de Lima, los organizadores brindaron todos los detalles para esta nueva edición, con dinámicas y conversaciones entre el público y los jueces.

Evento trascendental

La V edición del Premio Pfizer en el Perú fue celebrada por los organizadores y jueces como un evento esencial para la misma organización y para la comunidad periodística del país, destacando los mejores artículos de investigación y narrativa que contribuyan a la investigación en salud, ciencia, innovación y tecnología, y avances en materia sanitaria.

De acuerdo con Héctor Pourtalé, director de Asuntos Corporativos de Pfizer para Latinoamérica, este premio continuará manteniendo sus categorías de profesionales y estudiantes.

“La novedad de estos Premios Pfizer son primero una convocatoria cada vez más numerosa y de mayor alcance en las más de veinte universidades y facultades de periodismo en el Perú, donde este premio viene a ampliar esa convocatoria esperando sumar nuevas voces, nuevas perspectivas”, señaló Pourtalé.

Fotografía: Periodismo en Línea

Conoce las fechas clave

23 de junio: Lanzamiento del Premio Pfizer e inicio del periodo de inscripciones.

Lanzamiento del Premio Pfizer e inicio del periodo de inscripciones. 30 de setiembre: Cierre de inscripciones.

Octubre: Revisión Secretaría Técnica, Revisiones Técnicas Pfizer y Deliberación de Jurados.

Revisión Secretaría Técnica, Revisiones Técnicas Pfizer y Deliberación de Jurados. Noviembre: Ceremonia de premiación.

Ejes temáticos

Los postulantes deberán tener en cuenta los cuatro principales ejes temáticos de esta edición:

Vacunación y prevención en salud: Concientización sobre la importancia de la vacunación.

Concientización sobre la importancia de la vacunación. Ciencia e Innovación: Desarrollo de nuevas opciones de plataformas científicas para desarrollar tratamientos: Terapia génica, ARN mensajero, Medicina personalizada, Inteligencia Artificial aplicada a la medicina.

Desarrollo de nuevas opciones de plataformas científicas para desarrollar tratamientos: Terapia génica, ARN mensajero, Medicina personalizada, aplicada a la medicina. Educación en Salud: Impulso de la concientización sobre la detección y atención oportuna de enfermedades actualmente de mayor impacto: enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, etc.

Impulso de la concientización sobre la detección y atención oportuna de enfermedades actualmente de mayor impacto: enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias, etc. Viaje del paciente: Concientizar sobre el impacto social de las enfermedades mediante una estrategia de salud integral, desde el diagnóstico hasta el tratamiento.

“No solo es el marco de la convocatoria el que se actualiza […] este premio destaca también la disrupción de la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación”, señaló Pourtalé.

Fotografía: Periodismo en Línea

Aspectos a evaluar

Carlos Rivadeneyra (decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima) y Bruno Ortiz (periodista especializado en temas de ciencia, tecnología, salud e innovación), indicaron que se evaluará la veracidad de la información, el respaldo de fuentes científicas y su utilidad para la población.

Además, destacaron que buscarán «historias que tengan impacto, sean relevantes y ayuden a las personas a tomar decisiones«.