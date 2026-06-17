A diario aumentan las denuncias sobre clonación de líneas celulares con el propósito de ingresar a las cuentas bancarias o realizar actividades ilegales desde los smartphones de las víctimas, por eso debes saber cuántas líneas se abrieron a tu nombre.
Algunos delincuentes tienen la complicidad de trabajadores de operadoras telefónicas para suplantar identidades de ciudadanos y obtener equipos de telefonía celular pese a que hoy existe el control de huellas dactilares para activar líneas nuevas.
Osiptel abrió un sólo aplicativo para que puedas revisar con tu DNI cuántos equipos se activaron a tu nombre, sólo dale click aquí y busca: https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/
Paso a paso para saber cuántos celulares hay a tu nombre
1- Ingresa al link https://checatuslineas.osiptel.gob.pe/
2- Selecciona el tipo de documento que puede ser DNI, pasaporte, RUC, carnet de extranjería, etc
3- Escribe el número de documento y presiona Consultar. Si no reconoces algún número telefónico a tu nombre exige la desactivación a las operadoras.
Adicionalmente puedes también consular en los links que ofrecen las operadoras de telefonía celular con ese fin:
|Operador
|Dale click a los links de acuerdo a tu operador
|Claro
|https://www.claro.com.pe/consulta-de-numero/
|Movistar
|https://www.movistar.com.pe/movil/conoce-tus-numeros-moviles
|Bitel
|https://bitel.com.pe/asistencia/consulta-linea
|Entel
|https://www.entel.pe/app-privado/?app=consulta_lineas
Revisa en estas webs oficiales si hay líneas telefónicas a tu nombre si autorización, sólo escribe tu número de DNI, y verifícalo.
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El Osiptel dispuso que las tres empresas operadoras móviles habiliten, desde el 1 de abril último, dicho mecanismo de consulta en sus páginas web.
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En ellas se ingresa el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el sistema dará los números telefónicos que los usuarios tienen asignados, aunque omitirá los tres últimos dígitos para proteger sus datos personales. También se sabrá si la línea es prepago, control o postpago.
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