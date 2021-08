El reo Vladimiro Montesinos fue trasladado hoy de la Base Naval del Callao al penal de máxima seguridad Ancón II, en el marco de un decreto supremo para permitir el traslado a otros penales de los internos recluidos en el recinto de La Marina.

El anuncio lo hizo el presidente Pedro Castillo, quien sostuvo que ahora Montesinos -quien usaba el teléfono para coordinaciones políticas- debe cumplir el total de su condena en el penal de máxima seguridad.

“Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, escribió esta mañana en Twitter.

Aún el gobierno no ha informado que pasará con otros internos que aún permanecen en la Base Naval del Callao, sin embargo su situación será evaluada. Se trata de Florindo Eleuterio Flores ‘Artemio’ y otros seis reos que ponen en riesgo la seguridad nacional

Se evalúa trasladar a Fujimori

Esta mañana el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijo que el traslado de Alberto Fujimori del penal de la Diroes a otro recinto carcelario aún está en evaluación.

Sin embargo, Torres aclaró que la decisión que tome el Ministerio de Justicia, no tiene nada que ver con el pedido que hizo Vladimir Cerrón vía Twitter, para accionar un traslado del reo exmandatario.

“[¿Se modificará el régimen especial de Alberto Fujimori?] Todo está en evaluación, pero no lo hacemos por lo que diga Cerrón, no forma parte del gabinete pero tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no lo podemos impedir. Eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, respondió a Exitosa.