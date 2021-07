La empresa Enel anunció que cortará el servicio de energía eléctrica en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará una semana.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

A través de un comunicado, Enel detalló que la restricción del servicio será principalmente en mayo, en diversos horarios que van desde las 9: 00 a. m. hasta las 18: 00 p. m.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, señaló Enel en su misiva.

Corte de luz:

JUEVES 15-07-2021

PUENTE PIEDRA 10:00 – 14:00

AA.HH. LADERAS DE CHILLON MZ V, W, X, V-1, X-1,

COMAS 11:00 – 16:00

A. H. COLLIQUE 4TA ZONA MZ E-2, JR. HUSARES DE JUNIN CDRA 2, 3, 4, 5, JR. CUZCO CDRA 2, JR. LIMA CDRA 1, 2, JR. ANCASH MZ C-3, CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 4, 5,

A.H. COLLIQUE 5TA SECTOR MZ A-4.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H. SAN JUDAS TADEO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, C.P. ZAPALLAL MZ M-1, A- 1, A.H. BELLA AURORA I, II, MZ A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, Ñ, AV. ANCON CDRA 1, 3, CALLE TUPAC AMARU CDRA 2, C.P. ZAPALLAL ALTO MZ B, D, B4, C4, D4, E4, G4, H4,

I4, J4, K4, A4A, A4B, A4C, B4A, B4B, B4C, D4A, D4B, E4B, F4A, L5, K4A, 7B4, U1, B7,

A.H. LOS GERANIOS MZ A, B, F4B, ASOC. PEQ. AGRICULTORES MZ T-1.

ANCÓN 09:00 – 14:00

CALLE MALECON LAS COLINAS CDRA 5, 8, 9, MALECON SAN MARTIN CDRA 3, 4, 6, 7 EDIF PORTOFINO STELLA MARIS, PLAYA HERMOSA MZ B, EDIFICIO FLORENCIA, EDIFICIO LAS PENAS, EDIFICIO LIBERTAD.

ANCÓN 15:00 – 17:30

MALECON BARDELLI CDRA 1, MALECON BARDELLI S/N-1ERA BANCA -YACHT CLUB, MALECON SAN MARTIN CDRA 8.

COMAS 09:00 – 19:00

A.H. LA MERCED MZ 2A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, 1-A, 1-B, 01, 2, 5C, AV. TUPAC AMARU CDRA 1, 2, 37, 38, JR. LAS NAZARENAS CDRA 2, 3, AV. SAN MARTIN DE PORRAS CDRA 2, 1, PJE. LOS ANGELES CDRA 1, JR. LIMA CDRA 1, JR. CALLAO CDRA 1, 6, JR. ALFONSO UGARTE CDRA 1, 2, JR. 28 DE JULIO CDRA 2, PJE. A CDR 1, JR. BOLOGNESI CDRA 1, PJE. EL OBRERO CDRA 1, A.H. AMPLIACION LA MERCED MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A.H. SOL NACIENTE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, Ñ, A.H. TUPAC AMARU MZ A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R-1, S, A.H. LA FORTALEZA DEL SOL MZ A, B, A.H. AMPLIACION TUPAC AMARU MZ V, V-1, A.H. EL MIRADOR MZ A, B, C, E, F, G.

BREÑA 08:30 – 16:30

00467S

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 12, JR. IQUIQUE CDRA 4, 5, AV. VENEZUELA CDRA 6, 7, PJE. BAYLONES CDRA 1, JR. RECUAY CDRA 1.

VIERNES 16-07-2021

VENTANILLA 09:00 – 17:00

M A – L 01 A.H. MINI PARQUE CERRO CACHITO, M G – L 12 CAM. DES. 103 A.H. SAN PABLO CIUDAD NUEVO PACHACUTEC, A.H. CERRO CACHITO MZ C, PARCELA LA MARINA 1-A DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, LT 01 ASOC DE VIV PROYECTO ESPECIAL CIUDAD SCT PARCELA SECCION LA MARINA, M M – LT 2, PARCELA LA MARINA 1-B DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD DE PACHACUTEC, PARCELA LA MARINA 1- A, AV ACCESO A CIUDAD PACHACUTEC KM 4 MARGEN IZQUIERDO.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. LAS MAGNOLIAS DEL ARENAL MZ D, F, A.H. LOS LIRIOS MZ A, A.H. LAS BEGONIAS MZ A, B, C, D, E, F, G, A-1, A-2, E-1, E-2, C-1, F-1, F-2, G-1, G-2, ASOC. VALLE HERMOSO EL ARENAL MZ A, D, A.H. LAS ORQUIDEAS MZ A, B, A-2, A-1, A.H LOS LIRIOS MZ A, B, ASOC. MAGNOLIAS DEL ARENAL MZ H, A.H. JESUS OROPEZA CHONTA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

A.H. JUAN PABLO II MZ A, B, D1, D2, E1, E6, E7, E8, E9, E10, E11, A.H. VILLA VIRGEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S T,, U, V, R1, S1, T1, A.H. NACIONES UNIDAS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, A.H. LOS JARDINES MZ H-1, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ A1, A2, A3, A4, A13, A14, C1, C2, C3, C4, C14, D6, E6, E7, E8, E9, F4, F6, F7, F8, F17, G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, A.H. AMPLIACION 10 DE OCTUBRE MZ C15 PRIMA, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. MONTE SION DE JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, B, C, D, A.H. SOMOS LIBRES MZ D, AH. J. C. MARIATEGUI AMPL MZ. G7A.

CHANCAY 08:30 A 16:30

Chacarilla Sector Barrios Altos y entrada al cementerio de Chancay, en el distrito de Chancay.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Venturosa Baja, C.P. Liman, C.P. Pulanchi, C.P. Venturosa Alta, C.P. Pando, Cruce de Rio Supe, C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.

SÁBADO 17-07-2021

CALLAO 09:00 – 17:00

Av. Nestor Gambeta km.14. 1

LOS OLIVOS 09:00 – 14:00

COOP. HUAYTAPALLANA MZ A, B, C, D, F, G, J, L, M, ASOC. VIRGEN DEL SOL MZ F, G, AV. UNIVERSITARIA CDRA 42, ASOC. VIRGEN DE LA SOLEDAD, MZ A, C, L, M.

CALLAO 13:00 – 17:30

A.H. Bocanegra /Av. Republica de Panamá cdra 3

BARRANCA 09:00 A 16:30

Calle San Martín cuadra 1 desde el numero 168 y cuadra 2; Pasaje San Martín, Av. Nicolas de Pierola cuadra 1 y 2; Calle Ramon Zavala cuadra 5 y 6 ubicado en el distrito de Barranca.

DOMINGO 18-07-2021

CHANCAY 08:00 A 17:00

Los Alamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal, Pasamayo Alto y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10 del distrito de Aucallama; Pueblo Joven Peralvillo Mz D; Pueblo Joven Santa Rosa Mz A C D E F; Av. 24 de Agosto, Pasaje Hipólito Unanue, Av. San Martín cuadra 1 y 2 lado impar, Comité Vecinal 24 de Agosto Mz A y B, Pasaje Cajamarca, Pasaje La Merced, Calle Paita,

Pasaje Paita, Pasaje Cajatambo, Jr. Ancash, Calle Alcatraz ,Centro Poblado Los Tilos, Centro Poblado Buena Vista en la Carretera Chancay-Huaral; ubicados en el distrito de Chancay.

AUCALLAMA 08:00 A 17:00

Sector Fundo Boza y Planta de BenefIcio La Huaca del distrito de Aucallama.

Si tienes más dudas, recuerda la información de Enel Perú reclamos