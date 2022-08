La empresa Enel anunció que cortará el servicio de energía eléctrica en varios distritos de Lima y Callao, por ello pidieron a la ciudadanía tomar las medidas preventivas necesarias.

A través de un comunicado, Enel detalló que la restricción del servicio será principalmente en mayo, en diversos horarios que van desde las 9: 00 a. m. hasta las 18: 00 p. m.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, señaló Enel en su misiva.

Este es el cronograma de corte de luz de esta semana:

MARTES 23-08-2022

PROG. VIVIENDA SANTA ANA CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

INDEPENDENCIA 09:30 – 15:30

URB. LAS VIOLETAS AV. 21 DE JUNIO CDRA 6, MZ W2, CALLE LAS PALMERAS CDRA 1, MZ O3, CALLE LAS RETAMAS CDRA 1, MZ P, CALLE LOS ALAMOS CDRA 1, MZ M, M3, Q3, CALLE LOS CAFETOS CDRA 2, 3, CALLE LOS GLADIOLOS MZ A, B, C, M, X, URB. PRIMERO DE NOVIEMBRE AV. LOS FICUS CDRA 1, JR. FLOR DE MAYO CDRA 1, JR. LA CANTUTA CDRA 1, JR. LAS FLORS CDRA 1, MZ P3, JR. LOS EUCALIPTOS CDRA 1, 2, A.H. SAN CAMILO AV., LOS LIBERTADORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, AV. LOS PRECURSORES MZ B, C, F, AV. PROLONGACION SANTA ROSA MZ F2, O, O1, R, T, V1, CALLE 4 DE JULIO CDRA 1 MZ E, F, G, H, I, J, K, L, CALLE LOS GLADIOLOS MZ A, B, C, CALLE LOS LIBERTADORES MZ G, X, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 3, CALLE S/N MZ F, R, S, S1, U, G, O, V, V2, R, W, X, T, U, JR. MARACUYA MZ A, B, D, PASAJE 24 DE JUNIO MZ A, S, S1, S2, S3, S4, PASAJE 29 DE JUNIO CDRAS 1, MZ I, PASAJA ABRAHAM VALDELOMAR MZ A1, B, B1, Y, W2, URB. EL ERMITAÑO CALLE PRECURSORES MZ A, W, PASAJE MICAELA BASTIDAS MZ R, S, PASAJE 9 MZ B, PASAJE 8 MZ A, S, S1, A.H. CRUZ DE MAYO MZ D, E, F, J, K, PASAJE ATUSPARIA MZ K, L, PASAJE CESAR VALLEJO CDRA 24, MZ A, C, G, H, I, J, L, M, Y3, PASAJE CIRO ALEGRIA MZ T, U, V, PASAJE G. MISTRAL CDRA 1, MZ H, J, PASAJE GUILLERMO LEGUIA MZ Q, PASAJE J. MARTI MZ A, A1, C, D, E, PASAJE JAVIER HERAUD MZ C, D, PASAJE JOSE MARIA ARGUEDAS MZ A, B, Q, R, S, W, PASAJE MANUEL SCORZA MZ M, N, O, A.H. SAN PEDRO Y SAN PABLO CALLE SAN PEDRO CDRAS 1, 2, MZ A, PASAJE 29 DE JUNIO MZ A, G, I, L,

A.H. CERRO SAN ALBINO MZ W2, PASAJE CIRO ALEGRIA MZ B, D, V, V2, A.H. EL VOLANTE PASAJE LAS FLORS MZ R, T, U, PASAJE LAS PALMERAS MZ S, T, PASAJE SANTA ROSA MZ V, V2, X, PROLONGACION LOS GLADIOLOS MZ B, M, PROLONGACION SAN PEDRO CDRA 1, MZ Q3.

CANTA 09:30 – 18:00

CANTA AV. 26 DE JUNIO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 140, 143, D, H, O, AV. CIRCUNVALACIÓN

CDRAS 1, 2, 3, 6, MZ 102, 104, 120, 72, A, B, M2, 118, 136, 138, AV. NUEVA CDRA 6, MZ 152, A, D, H, 144, CALLE LA LIBERTAD CDRA 5, CALLE BELEN CDRA 3, CALLE CORONEL VENTO CDRA 1, 3, CALLE FRATERNIDA CDRAS 2, 4, 5, CALLE HIPOLITO UNANUE CDRAS 3, 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS 2, 3, CALLE JULIO C. TELLO CDRAS 1, 4, CALLE LAUREANO ROJAS CDRAS 1, 2, 3, CALLE S/N CDRAS 2, 3, 5, CALLE SAN FRANCISCO CDRAS 1, 5, CALLE VILLEGAS CDRA 3, CARRETERA A CANTA CDRA 2, MZ C, JR. 11 DE DICIEMBRE CDRA 4, MZ D, T, JR. 2 DE MAYO CDRA 2, JR. 28 DE AGOSTO MZ B, E, JR. 3 DE OCTUBRE CDRAS 1, 3, MZ A, E, H, JR. 5 MZ I, B, G1, JR. 6 MZ B, JR. 8 LT. 34, JR. ARCIA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ A, L, JR. CANTAMARCA

CDRA 1, MZ A, JR. CAYETANO QUIROZ CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 125, L, JR. CIRCUNVALACON MZ

118, JR. FRANCISCO VIDAL CDRAS 4, 5, JR. GRAU CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ 106, 142, 143, JR.

INDEPENDENCIA CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 111, 123, 124, 125, JR. LA UNION CDRA 4, JR. MARISCAL

CASTILLA CDRAS 1, 2, 6, MZ 120, 137, 141, 148, JR. REVOLUCION CDRAS 1, 2, JR. SAN BARTOLO CDRA 33, MZ A, JR. SAN MIGUEL MZ B, I1, JR. SANTA ROSA CDAS 1, 2, 6, JR. TACNA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, MZ 102, 105, 106, B, JR. TARAPACA CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, MZ 130, 131, JR.

23 DE OCTUBRE MZ A2, G, G1, PASAJE 5 MZ A, D, E, PASAJE EL CARMEN CDRAS 2, 3, PASAJE LAS SARDINAS CDRA 7, PASAJE LOS LAURELES MZ 2, G1, LL2, B1, PASAJE OLAYA CDRAS 2, 4, OBRAJILLO, CARRETERA A OBRAJILLO CDRA 6, MZ 117, 126, 127, A, CARRETERA A CANTA CDRA 1, MZ D, E1, G, J, K1, L, P, Q, S, T, CARHUA, CARRETERA A CARHUA S/N MZ I, SAN BUENAVENTURA CARRETERA LIMA-CANTA-SAN BUENAVENTURA, SANTA ROSA DE QUIVES CARRETERA LIMA-CANTA- SANTA ROSA DE QUIVES, LACHAQUI AV. SANGRAR S/N, CALLE AUGUSTO B. LEGUI CDRA 1, 2, 3, MZ M, CUESTA 28 DE ENERO S/N CUESTA BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, 4, CUESTA MIGUEL GRAU CDRA 1, CUESTA SANGRAR CDRA 3, JR. CACERES CDRAS 1,

2, 3, 4, 5, 6, JR. 15 DE ENERO CDRA 1, JR. 25 DE ABRIL CDRAS 1, 2, 3, MZ J, JR. DE LA CLARIDAD

CDRAS 1,2, JR. DEL CARMEN CDRAS 2, 3, JR. JOSE OLAYA CDRA 1, JR. LA CARIDAD CDAS 1, 3, JR. MIGUEL GRAU CDRA 1, MZ Z, JR. SAN FRANCISCO DE ASIS CDRAS 1, 2, 3, JR. SANGRAR CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ I1, Q1, X1, PASAJE SANGRAR CDRA 1, PASAJE SANTA ROSA CDRA 1, PASAJE SANTO TORIBIO CDRA 2, PASEO DE ARMAS CDRAS 2, 3, PLAZA DE ARMAS MZ T.

MIÉRCOLES 24-08-2022

NESTOR GAMBETTA

A.H. BELLAVISTA CALLE CANADA MZ B, C, CALLE FRANCIA MZ D, F, CALLE HUNGRIA MZ A, CALLE MIRAMAR MZ B, C, D, CALLE TOKIO MZ D, E, I, A.H. VISTA ALEGRE CALLE LAS BRISAS MZ F, M, JR. LAS BRUMAS CDRA 4, JR. LAS BRUMAS MZ F, G, I, M, PASAJE CARACOL MZ J, PASAJE EL MAR MZ F, G, PASAJE LAS PEÑAS CDRA 2, MZ K, L, J, H, I, J, CENTRO POBLADO LOS GIRASOLES DE ZAPALLAL JR. LAS BRUMAS MZ A, B.

CARABAYLLO 09:30 – 16:30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO URB. SANTO DOMINGO

BARRANCA 09:00 – 17:30

BARRIO SAN JORGE – CAMINO A LA HOYADA; UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA

CLIENTE PM0980 : 2671597 – C.P. VINTO BAJO/VISTA ALEGRE; UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

CLIENTE PM0241 : 1720975 – FUNDO EL PEDREGAL LOTES F1, F2, F3, F4, F5; UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

JUEVES 25-08-2022

URB. CANTO GRANDE MZS. 1H, A, D, E, F, H, I, I12, JR. EL ROSARIO CDRA. 5, JR. COSTADO DE LA CAPILLA CDRA. 7

VENTANILLA 08:30 – 18:30

URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZS. I, I8, I10, M1, CALLE MANTARO CDRAS. 1, 2

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

C.P. SIPÁN PERÚ MZS. A, B, C, D, E, F, G, H

RÍMAC 10:00 – 16:00

A.H. LOS ÁNGELES MZ. M, URB. CIUDAD Y CAMPO MZS. A, B, C, D, K, O, MALECÓN RAMÓN CASTILLA MZ. B, P.J. EL ALTILLO MZS. 17, B, H, I, J, K, L, M, P, Q, AV. AMANCAES CDRAS. 6, 7, 8, 9, AV. ARMANDO FILOMENO CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, AV. D. SARMIENTO CDRAS. 3, 4, 7, AV. EL SOL CDRAS. 1, 6, 7, AV. GAMARRA CDRA. 4, AV. JACINTO BENAVENTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, AV. MANUEL VARGAS CDRAS. 3, 4, 5, 7, AV. RESTAURACIÓN CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE LIMA CDRA. 1, PSJE. JACINTO BENAVENTE CDRA. 4, PSJE. JÚPITER CDRAS. 1, 6, PSJE. MARTE CDRAS. 1, 7, PSJE. NEPTUNO CDRAS. 1, 4, 6, 7, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SATURNO CDRA. 1, PSJE. VENUS CDRAS. 1, 2, 7.

VIERNES 26-08-2022

VENTANILLA 08:00 – 18:00

A.H. KENJI FUJIMORI MZS. B, L, P, Q, R, ANEXO KENJI FUJIMORI MZS. B, C, A.H. SUSANA HIGUSHI MZ. Q, COOP. VIV. MONTECARLO MZ. P

SAN MIGUEL 09:00 – 18:00

SIMÓN BOLIVAR CDRAS. 1, 2, 3, 5, AV. LIMA CDRA. 2, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, PSJE. UDIMA CDRA. 1, PSJE URABAÍN CDRA. 1, JR. SAN MARTÍN C/ JR. SANTA ANA CALLE SAN MARTÍN CDRAS. 5, 6, 7, 8, URB. UDIMA MZ. A.

LIMA CERCADO 09:30 – 19:00

CALLE ELIZALDE CDRAS. S/N, 4, 5, 6, 7, 18, AV. ARGENTINA CDRA. 8

BREÑA 10:00 – 15:00

HUARAZ CDRA. 8, PSJE. MARÍA AUXILIADORA CDRA. 8

CARABAYLLO 15:00 – 17:00

ASOC. VIV. SAN DIEGO AL MOLINA MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, ASOC. DE VIV. LAS PALMERAS MZ. F, COOP. LA MOLINA SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M.

SÁBADO 27-08-2022

JESÚS MARÍA 08:00 – 18:00

CAYETANO HEREDIA CDRAS. 6, AV. GUISEPPE GARIBALDI CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRA. S/N, 6, 7, 19, JR. HERMILIO VALDIZÁN CDRAS. 5, 6, JR. HUÁSCAR CDRAS. 18, 19, 20, 21, JR. HUIRACOCHA CDRAS. 18, 19, JR. INCA RIPAC CDRA. 2, CALLE OCTAVIO BERNAL CDRAS. S/N, 2, 5.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H. CRUZ DE MOTUPE MZ. K, PROY. ESP. PARQUE INDUSTRIAL MZS. A, D, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D15, D17, D18, E, E2, P.

SAN MARTÍN DE PORRES 15:00 – 18:00

PEDRO DELGADO CDRAS. 1, 2, 40, CALLE SALAVERRY PROLONGACIÓN CDRAS. 1, 2, JR. PABLO CHÁVEZ AGUILAR CDRA. 1, PSJE. ELVIRA GARÍA Y GARCÍA CDRAS. 38, 40, URB. CONDEVILLA SEÑOR MZS. 36, B, B6, C, C6, E, G, M, P.

DOMINGO 28-08-2022

JESÚS MARÍA 08:00 – 17:00

JOSE CELENDON 750

BARRANCA 00:00 – 08:00

CAMINO A LA HOYADA, CERRO SAN JOSE, CENTRO POBLADO PAN DE AZÚCAR, CENTRO POBLADO LA MINKA, CENTRO POBLADO JUAN VELASCO ALVARADO, CENTRO POBLADO PAMPA VELARDE, BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO DE SUPE.

URB. SAN JUAN DE BARRANCA; URB. SAN ISIDRO MZ A, B, C, Y D; CALLE PAMPA DE LARA CDRA 6, 7 Y 8; PASAJE NAVARRO, VIRGEN DEL CARMEN, LOS OLIVOS; BARRIO ATARJEA BAJA; CALLE NUEVA CDRA 2; CALLE MARIANO MELGAR CDRA 3; AA.HH. SERAFIN CORNELIO MZ A Y B; PASAJE LA CHIRA, SANTA ANA, CERRO DE PASCO DEL AA.HH. ATARJEA BAJA; CENTRO POBLADO LOS MOLINOS; CENTRO POBLADO EL POTAO, AA.HH. LOS ARENALES, C.P. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL DISTRITO DE PATIVILCA; CENTRO POBLADO SANTA ELENA NORTE, ASOCIACIÓN DE VIVIENDA KONOSUKE; CENTRO POBLADO SANTA ELENA NORTE DEL DISTRITO DE BARRANCA.

DISTRITO DE PATIVILCA Y URB. LA FLORIDA, CP ARGUAY; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

Si tienes más dudas, recuerda la información de Enel Perú reclamos

Página web: “Reclamos: Registra y consulta tus atenciones”.

Correo electrónico: Por medio de fonoclienteenel.com

Teléfono: comunícate con el Fonocliente al 517 1717.