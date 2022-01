La Liga Contra el Cáncer, como parte de su campaña “Octógonos Solares” se encuentra realizando diversas actividades sociales a fin de alertar a la población sobre el daño que puede causar el sol si nos exponemos sin precaución y en exceso.

De esta manera, movilizan sus unidades móviles a puntos de alta exposición solar de lima y Callao, para realizar despistajes gratuitos de cáncer de piel a la población en riesgo, teniendo como objetivo lograr más de 1700 despistajes.

Asimismo, mediante ferias educativas, un equipo conformado por nutricionistas, trabajadoras sociales y voluntarios de manera lúdica informan a la población sobre lo importante de protegerse de rayos UV y mantener una adecuada alimentación. Se desarrollarán 16 ferias, proyectándose a tener un alcance de más de 15 mil participantes y más de 30 mil sensibilizados de manera indirecta.

Estas mismas acciones se realizarán durante 3 días en las regiones de Cusco (20, 21 y 22 de enero), Arequipa (25, 26 y 27 de enero) e Ica (26, 27 y 28 de enero) con 3 ferias educativas y 250 despistajes por región.

A continuación presentamos el cronograma de intervención móviles con ferias educativas para el mes de enero:

Viernes 15 y sábado 16 de enero: Playa Sombrillas – Barranco

Playa Sombrillas – Barranco Viernes 21 y sábado 22 de enero: Parque La Pera – San Isidro

Parque La Pera – San Isidro Viernes 28 y sábado 29 de enero: Plaza de Armas – La Punta – Callao

La Liga Contra el Cáncer invita a la población a realizarse un despistaje de cáncer de piel en sus centros detectores, ubicados en Pueblo Libre y Cercado de Lima. La atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 5:30 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 am. Las citas podrán agendarse a través del teléfono (01)204-0404, WhatsApp: 988 562 238 y/o encuentra más información en www.octogonossolares.com