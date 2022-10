Un sismo de magnitud 5.1 se registró hoy 28 de octubre del 2022 en la región Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus redes sociales.

El epicentro del sismo se ubicó en el mar, a 91 kilómetros al Suroeste de la ciudad de Ica en la región del mismo nombre, precisó el sismológico peruano.

La falla sísmica se ubicó a una profundidad de 10 kilómetros, a una latitud de -14.63 y una longitud de -76.34. El temblor se sintió con intensidad IV en la región Ica.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2022-0648

Fecha y Hora Local: 28/10/2022 04:11:51

Magnitud: 5.1

Profundidad: 10km

Latitud: -14.63

Longitud: -76.34

Intensidad: IV Ica

Referencia: 91 km al SO de Ica, Ica – Ica October 28, 2022

¿Qué debemos hacer en casos de sismo?

Ante el caso de un sismo, IGP e Indeci nos recomienda lo siguiente:

• Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted.

• Tranquilice a las personas que estén a su alrededor.

• Ejecute las acciones previstas en el plan familiar.

• Diríjase a los lugares seguros previamente establecidos; cúbrase la cabeza con ambas manos colocándola junco a las rodillas.

• No utilice los elevadores.

• Aléjese de los objetos que puedan caer, deslizarse o quebrarse.

• No se apresure a salir, el sismo dura sólo unos segundos y es posible que termine antes de que usted lo haya logrado.

• De ser posible cierre las llaves del gas, baje el swich principal de alimentación eléctrica y evite encender cerrillos o cualquier fuente de incendio.

Mochila de emergencia: ¿Qué debe contener?

• Botiquín de primeros auxilios.

• Artículos de higiene: Gel antibacterial, papel higiénico (2 unidades), toallas de mano y cara (4 unidades) y paños húmedos.

• Alimentos: Comida enlatada (2 unidades mínimo), paquetes de galletas de agua, agua embotellada sin gas (2 litros) y chocolate en barra (2 unidades).

• Abrigo: Mantas polares (2 unidades), pantuflas.

• Dinero: Monedas.

Si hay bebés o adultos mayores (tercera edad), debe incluirse productos específicos como biberones, papillas, latas de leche, pañales, medicinas y ropa de cambio.