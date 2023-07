Vuelve el evento de comercio electrónico más importante del Perú. Los Cyber Days 2023 arrancan este lunes 17 de julio con increíbles ofertas en electrodomésticos, tecnología, viajes y más.

Más de 100 marcas participantes ofrecerán sus mejores descuentos y promociones en el portal www.cyberdays.pe. Con la finalidad que los buscadores de ofertas puedan aprovechar, aquí compartimos los descuentos de 6 marcas participantes:

Aghaso: La empresa de electrodomésticos y gasodomésticos ofrece un tricombo, que incluye una licuadora, olla arrocera y hervidor. Además hallarás un combo que incluye campana, encimera y horno empotrables a un super precio. Podrás obtener hasta 34% descuento en productos de cocina, hasta 32% de descuento en productos de lavado, hasta 35% descuento en refrigeración y hasta 27% descuento en climatización.

GMO: Del 17 al 21 de julio podrán obtener el 50% de descuento en lentes oftálmicos y de sol seleccionados. Adicionalmente, encontrarán hasta un 50 % en lentes de contacto seleccionados y 50% en lunas seleccionadas por compra de la montura.

Hiraoka: La marca por departamento ofrecerá sus televisores Miray LED HD Smart 32″ (MS32-E203) a S/ 449 y Miray LED 4K UHD Smart 50″ (MK50-E203) a S/899 por los Cyber Days. Además, para quienes buscan renovar su cocina por Fiestas Patrias, la Cocina a gas Miray MIRTO PLUS 4 Hornillas a solo S/499.

Cassinelli: Durante los Cyber Days podrán encontrar los mejores estilos hasta con 60% de descuento en porcelanatos y cerámicos de estilo madera, mármol y cemento. Adicionalmente en el estilo One Piece Ballarat de la marca Trébol Platinum obtendrán un 35% de descuento. Para los que busquen una renovación rápida y con mucho estilo tendrán 15% de descuento en los wallpanel del 17 al 21 de julio.

Marathon: Durante los Cyber Days encontrarán descuentos de hasta 60% en las mejores marcas. Ofertas de hasta 50% de descuento en productos para entrenar, hasta 50% de descuento en ropa de tendencia y urbana, hasta 50% de descuento en lo más top de running y hasta 60% de descuento en camisetas de tus equipos favoritos.

Atrapalo: Del 17 al 21 de julio podrás encontrar vuelos a Cusco de los US$ 35 (S/128). Además, tendrás la opción de Vuelo+Hotel a Punta Cana: Vuelos + 3 noches Hotel 3* con Desayuno desde US$ 134 (S/489). Si estás pensando en viajar a México revisa esta oferta: Vuelo+Hotel a Cancún: Vuelos + 3 noches Hotel 3* con Desayuno desde US$ 1.032 (S/3,767). Adicionalmente con Atrápalo conseguirás entradas a Cineplanet con 40% Dto. y depilación Láser con hasta 64% Dto.

Estos son solo algunos de los increíbles descuentos que podrás encontrar en Cyber Days 2023. ¡No te pierdas esta oportunidad de comprar tus productos favoritos al mejor precio!