El Perú es un país que depende en gran medida de las importaciones para abastecer su economía. Sin embargo, entre enero y agosto de este año, las compras internacionales se redujeron en un 16% respecto al mismo periodo del 2022, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Esta caída se debe principalmente a los menores volúmenes de petróleo y derivados, asociados a la baja de los precios internacionales. Pero también afecta a otros sectores clave como el metalmecánico, el químico, el agropecuario y el siderometalúrgico, que lideraron las importaciones con más de US$ 23 mil millones.

¿Qué productos se importaron menos y por qué? ¿Qué países fueron los principales proveedores del Perú? ¿Qué impacto tiene esta situación en la producción nacional, el empleo y el consumo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo, basándonos en el informe del CIEN-ADEX.

Los sectores más afectados por la caída de las importaciones

El sector metalmecánico fue el más demandado con US$ 11 mil 101 millones, mostrando un retroceso de -5% y una participación del 32.7% del total. Dentro de este sector, los celulares fueron el principal producto importado con US$ 638 millones 700 mil, a pesar de contraerse en -30.4%. China fue el abastecedor líder con US$ 3 mil 035 millones, representando el 24.6% del total importado.

Le siguieron el sector químico con US$ 6 mil 051 millones 600 mil y una caída de -23.5% y el sector hidrocarburos con US$ 5 mil 727 millones 500 mil y una disminución de -19.7%. El aceite crudo fue el producto más importante en hidrocarburos con US$ 1,922 millones 400 mil, mientras que los medicamentos lo fueron en químicos con US$ 256 millones 800 mil.

Otros sectores que registraron descensos fueron el agro primario con US$ 4 mil 462 millones (-8.9%), varios con US$ 2 mil 136 millones (-7.9%), siderometalúrgica con US$ 1,877 millones (-17.8%), textil con US$ 798 millones (-13.3%), confecciones con US$ 564 millones (-10.9%), minería no metálica con US$ 542 millones (-14.8%) y maderas con US$ 275 millones (-11%).

Solo el sector pesca registró un incremento de sus importaciones, con un alza de 18.7% frente al mismo periodo del 2022. Su principal producto fue la cola de langostino congelada, con US$ 54 millones 800 mil (99.9% procedió de Argentina), mientras que el más dinámico fue la conserva de atún (113.7%).

Los efectos de la caída de las importaciones en la economía peruana

La caída de las importaciones tiene efectos negativos en la economía peruana, ya que implica una menor disponibilidad de insumos, bienes de capital y bienes de consumo para la producción nacional, el empleo y el consumo.

Según el reporte del CIEN-ADEX, las materias primas y productos intermedios representaron el 50.6% del total importado y se contrajeron en -23.4%, principalmente por los menores pedidos de materias para la industria (-25.2%). Esto afecta a la competitividad y la productividad de los sectores manufactureros, agroindustriales y mineros.

Por otro lado, los bienes de capital y materiales de construcción representaron el 27.2% del total importado y se redujeron -9%. Disminuyeron las importaciones de materiales de construcción (-30.7%) y de los bienes de capital para la agricultura (-18.5%). Esto impacta en la inversión privada y pública, que es clave para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Finalmente, los bienes de consumo representaron el 22.1% del total importado y cayeron -4.2%, tanto por las menores importaciones de bienes no duraderos (-5%) como de los duraderos (-3.2%). Sin embargo, destacó el crecimiento de las importaciones de vehículos de transporte particular (6.9%) y productos alimenticios (2.2%). Esto refleja una menor demanda interna, que se ve afectada por la pérdida de ingresos y la incertidumbre.

¿Qué se puede hacer para revertir esta situación?

Para revertir la caída de las importaciones, es necesario impulsar la reactivación económica del país, que se ha visto golpeada por la pandemia del COVID-19 y la crisis política. Para ello, se requiere de medidas que estimulen la oferta y la demanda, así como la confianza de los agentes económicos.

Entre las medidas que se podrían implementar se encuentran:

Acelerar el proceso de vacunación contra el COVID-19 y reforzar las medidas de prevención y control sanitario.

Fortalecer el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que son las más afectadas por la crisis, mediante créditos, subsidios, exoneraciones tributarias y asistencia técnica.

Promover la diversificación productiva y exportadora, aprovechando los acuerdos comerciales vigentes y buscando nuevos mercados para los productos peruanos.

Mejorar la infraestructura y la conectividad del país, priorizando los proyectos estratégicos que generen empleo y dinamicen la economía.

Fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsando la digitalización de los servicios públicos y privados, así como el acceso a internet y a las nuevas tecnologías.

Garantizar la estabilidad política y social, respetando el orden constitucional y el estado de derecho, así como el diálogo entre los poderes públicos y los actores sociales.

Estas son algunas de las propuestas que podrían contribuir a mejorar el panorama económico del Perú y a recuperar el nivel de las importaciones, que son un indicador clave del desempeño del país.