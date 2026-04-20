El regreso de Karol G al escenario principal de Coachella 2026 marca uno de los momentos más esperados del festival. Luego de una primera actuación que dejó al público sorprendido, la artista colombiana maravilla a sus seguidores del todo el mundo con una propuesta que visibilizó la música latina.

La presentación se inició a las 11:55 p. m. (hora Perú) del domingo 19 de abril y cerró el 20 de abril, consolidándose así como el acto final de uno de los festivales musicales más influyentes a nivel global.

Un cierre de Coachella con sello latino

El protagonismo de Karol G en Coachella no solo destaca por su espectáculo, sino también por su significado dentro de la industria. Su participación refleja el crecimiento de los artistas latinos en escenarios históricamente dominados por la música anglosajona.

Además, la cantante logra un hito importante al posicionarse como una figura clave en la representación femenina dentro del género urbano, reafirmando el avance de las mujeres en espacios de gran visibilidad internacional.

La cantante colombiana no sólo impactó con su marcado estilo latino, que incluyó música colombiana, mambo y rancheras.

También los trajes multicolor, el baile desenfrenado y un papagayo sobre el cual la Karol G bailó y cantó, caracterizaron la presentación en Coachella.

Becky G subió de nuevo al escenario

El momento esperado fue la presencia de Becky G quien subió al escenario junto a Karol G. Ambos interpretaron su célebre MAMIII.

“Qué viva México», retumbó de nuevo en el escenario ante el griterio y la emoción de la multitud.

Un show más ambicioso tras una primera noche impactante

Durante su primera presentación, La Bichota ofreció un show de casi dos horas en el que interpretó cerca de 30 canciones. La puesta en escena combinó visuales de gran formato, cambios de vestuario y una narrativa centrada en la identidad latina.

El espectáculo también incluyó invitados especiales y una producción cuidada en cada detalle, lo que elevó las expectativas para este segundo show. Todo apunta a que la artista buscará superar ese estándar con una propuesta aún más potente.

Preparación, producción y posibles sorpresas

Karol G ha dejado claro que este momento no es improvisado. A través de sus redes sociales, ha mostrado que su preparación comenzó desde 2025, con meses de ensayos intensivos y un trabajo de producción meticuloso.

La expectativa crece también por las posibles colaboraciones en vivo. Tras apariciones sorpresa de artistas como Madonna y Billie Eilish en otros shows del festival, no se descarta que la cantante colombiana sorprenda con invitados especiales o momentos únicos en el escenario.

Cómo ver EN VIVO el show de Karol G

El espectáculo de cierre de Karol G en Coachella 2026 podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales del festival, que suelen transmitir los shows principales vía streaming. Se recomienda revisar los canales oficiales de Coachella para acceder a la transmisión según cada región.

Con todo listo para su gran noche, la artista paisa promete un cierre memorable que podría convertirse en uno de los momentos más destacados de esta edición del festival.