La devolución de aportes del Fonavi continúa avanzando con la aprobación oficial del Reintegro 5, una medida que beneficiará a miles de exaportantes en todo el país.

La Comisión Ad Hoc, integrada por representantes de los fonavistas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Normalización Previsional (ONP), confirmó que el pago comenzará el próximo 14 de mayo mediante el Banco de la Nación.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625, publicada en el diario oficial El Peruano.

Este nuevo padrón incluye a 66.644 beneficiarios que pertenecieron a los grupos de pago del 1 al 19 y que anteriormente ya habían recibido devoluciones parciales.

Para este proceso, el Estado destinará más de S/222 millones, recursos que serán transferidos progresivamente para garantizar el pago a los fonavistas incluidos en la lista oficial.

¿Quiénes podrán cobrar el Reintegro 5 del Fonavi?

La Comisión Ad Hoc precisó que este nuevo grupo prioriza a personas consideradas vulnerables dentro del universo de exaportantes.

Entre los beneficiarios figuran adultos mayores y ciudadanos que cumplen criterios establecidos en los anteriores procesos de devolución.

Además, se estableció un monto mínimo de devolución de S/40, con el objetivo de permitir que aquellos fonavistas que registren aportes menores puedan seguir acreditando información adicional en el futuro.

Según explicó Luis Luzuriaga, presidente de la Asociación de Fonavistas, algunos beneficiarios podrían recibir hasta S/6.680, dependiendo de los años aportados y de los cálculos realizados por la Comisión Ad Hoc.

Cómo consultar si eres beneficiario del Reintegro 5

La Secretaría Técnica del Fonavi habilitará el módulo oficial de consultas para que los ciudadanos puedan verificar si forman parte del nuevo padrón. El sistema estará disponible en los portales:

Los usuarios deberán ingresar al enlace “Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro – Mayo 2026” y colocar el número de DNI del titular fonavista.

Asimismo, los beneficiarios podrán descargar el Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), documento donde se detallan los periodos reconocidos y el monto aprobado para devolución. Este certificado también podrá recogerse en centros autorizados.

Fonavi: así puedes cobrar si vives en el extranjero

Los fonavistas que residen fuera del Perú también podrán acceder a la devolución de aportes. Para ello, deberán seguir un procedimiento especial establecido por el Banco de la Nación y la Secretaría Técnica del Fonavi.

El requisito principal consiste en designar a una persona de confianza en el Perú para realizar el cobro presencial, ya que actualmente la devolución se entrega únicamente en efectivo.

La vocera de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Miluska Cabrera, indicó que el titular deberá tramitar una carta poder consular en el país donde reside para autorizar formalmente al apoderado.

Pasos para cobrar el Fonavi desde el extranjero

Los beneficiarios que viven fuera del país deberán seguir estas indicaciones:

Verificar si forman parte del padrón oficial en la página de la Secretaría Técnica del Fonavi. Designar a un apoderado de confianza en el Perú. Tramitar y legalizar una carta poder en el Consulado Peruano correspondiente. Presentar la carta poder en cualquier agencia del Banco de la Nación para efectuar el cobro. En caso de fallecimiento del titular, los herederos podrán solicitar la devolución respetando el orden de prelación vigente.

Banco de la Nación iniciará pagos desde mayo

Con la oficialización del Reintegro 5, miles de exaportantes podrán acercarse desde el 14 de mayo a las agencias del Banco de la Nación para cobrar la devolución correspondiente.

La expectativa crece debido a que este nuevo grupo representa uno de los procesos más importantes de devolución aprobados durante 2026.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos verificar únicamente información en los canales oficiales para evitar fraudes o consultas en plataformas no autorizadas.