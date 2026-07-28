Con motivo del 205.º aniversario de la Proclamación de la Independencia Nacional, Google volvió a rendir homenaje al Perú con un doodle especial que ya puede verse en la página principal del buscador para quienes ingresan desde territorio peruano.

La ilustración muestra la bandera del Perú ondeando sobre un cielo celeste junto al tradicional logotipo de Google. Al hacer clic en la animación, los usuarios son dirigidos a una búsqueda relacionada con el Día de la Independencia del Perú, donde pueden conocer más sobre esta importante fecha del calendario nacional.

En la descripción oficial del Doodle, la compañía comparte el mensaje: «¡Feliz Día de la Independencia, Perú!», acompañado de una imagen que simboliza la celebración de las Fiestas Patrias.

Un homenaje digital a las Fiestas Patrias

El 28 de julio es una de las fechas más representativas del país, ya que recuerda la proclamación de la independencia realizada por el general José de San Martín en 1821. Cada año, millones de peruanos participan en actividades cívicas, ceremonias oficiales y celebraciones familiares para conmemorar este acontecimiento histórico.

Como parte de esa tradición, Google incorpora un doodle conmemorativo que reconoce la importancia de la fecha y resalta uno de los principales símbolos nacionales: la bandera peruana.

Cabe precisar que este diseño solo está disponible para los usuarios que acceden al buscador desde Perú, como parte de la colección de doodles regionales que la empresa desarrolla para destacar acontecimientos históricos y culturales en distintos países.

Más de 15 años de homenajes al Perú

Google mantiene una larga tradición de celebrar las Fiestas Patrias peruanas mediante ilustraciones especiales. El primer doodle dedicado al Perú apareció en 2008, cuando el buscador incorporó una bandera flameando entre las letras de su logotipo para conmemorar un nuevo aniversario de la independencia.

Desde entonces, la compañía ha publicado más de 30 diseños inspirados en la riqueza cultural, histórica y natural del país.

Entre los más recordados figura el creado en 2017 por el artista peruano Elliot Tupac, quien representó elementos emblemáticos como Machu Picchu, el colibrí andino y otros íconos de la identidad nacional.

Los símbolos peruanos que han inspirado a Google

A lo largo de los años, los Doodles también han destacado diversos patrimonios y especies representativas del Perú. Entre ellos figuran la flor de la cantuta, la ciudadela de Chan Chan, el gallito de las rocas, el ceviche y la vicuña, reflejando la diversidad cultural y natural del país.

Con estas iniciativas, Google busca acercar a millones de usuarios a las tradiciones, la historia y el patrimonio de las naciones que conmemoran fechas de especial relevancia, utilizando su página principal como una ventana para reconocer acontecimientos que forman parte de la identidad de cada país.