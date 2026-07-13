Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, miles de personas aprovechan los días libres para salir de Lima en busca de descanso, naturaleza o actividades culturales.

Sin embargo, el incremento del flujo vehicular suele generar una intensa congestión en las principales vías de salida de la capital, por lo que planificar el viaje con anticipación puede hacer una diferencia significativa en la experiencia.

De acuerdo con el más reciente informe del TomTom Traffic Index, Lima se mantiene como la ciudad con mayor congestión vehicular del mundo.

En promedio, los conductores pierden cerca de 188 horas al año atrapados en el tráfico, una situación que se intensifica durante los feriados largos, especialmente entre las 6:00 y 9:00 a. m. y las 6:00 y 8:00 p. m., cuando la demanda de movilidad alcanza sus niveles más altos.

«Durante Fiestas Patrias es normal que muchas personas salgan de Lima casi a la misma hora, lo que genera una mayor congestión en las principales vías de salida de la ciudad. Planificar el viaje con anticipación y revisar el estado del tránsito en tiempo real permite elegir un mejor momento para salir y empezar el feriado de una forma mucho más tranquila», explicó Daniel Prado, Country Manager de Yango Perú.

Cinco destinos ideales para una escapada cerca de Lima

Para quienes aún buscan opciones de viaje sin recorrer largas distancias, Yango Ride recomienda cinco destinos accesibles desde la capital, junto con los horarios más convenientes para reducir el tiempo en el tráfico.

Barranco: arte, cultura y paseo frente al mar

A solo 30 minutos del centro de Lima, Barranco continúa siendo uno de los distritos favoritos para disfrutar de una salida diferente. Sus murales, galerías de arte, cafeterías, el tradicional Puente de los Suspiros y el malecón ofrecen una combinación de cultura y entretenimiento.

La recomendación es llegar temprano por la mañana, antes de que aumente la afluencia de visitantes durante el mediodía.

Pachacámac: historia y naturaleza en un solo recorrido

Ubicado a unos 45 minutos de Lima, el Santuario Arqueológico de Pachacámac es una excelente alternativa para quienes desean conocer uno de los principales complejos arqueológicos de la costa central del Perú.

El acceso se realiza por la Panamericana Sur, por lo que se aconseja salir antes de las 9:00 a. m., evitando así la congestión que suele registrarse durante las primeras horas del feriado.

Cieneguilla: descanso y gastronomía campestre

Con un tiempo aproximado de una hora de viaje, Cieneguilla sigue siendo uno de los destinos preferidos para disfrutar de restaurantes campestres, caminatas, paseos a caballo y espacios al aire libre.

Aunque su cercanía brinda mayor flexibilidad para organizar la visita, se recomienda evitar salir el sábado por la mañana, cuando el flujo vehicular hacia este distrito alcanza uno de sus puntos más altos.

Chosica: clima cálido para disfrutar en familia

Conocida como la «Villa del Sol», Chosica ofrece un clima más cálido que Lima y es una alternativa ideal para realizar paseos familiares, caminatas o reuniones al aire libre.

Para reducir los tiempos de viaje por la Carretera Central, lo más conveniente es iniciar el recorrido a primeras horas del día, antes de que se formen los habituales cuellos de botella.

Playas del sur: una opción para desconectarse cerca de la ciudad

Balnearios como Punta Hermosa y San Bartolo continúan siendo opciones muy visitadas durante los fines de semana largos y los feriados nacionales.

Quienes planeen dirigirse hacia el sur por la Panamericana Sur pueden reducir considerablemente los tiempos de viaje si salen muy temprano o después del mediodía, cuando disminuye la intensidad del tránsito.

Planificar el horario también mejora la experiencia del viaje

Además de seleccionar el destino, elegir el momento adecuado para salir resulta determinante para evitar largas esperas en carretera. Las plataformas de movilidad y navegación permiten conocer el estado del tránsito en tiempo real, facilitando la elección de rutas alternativas y horarios con menor congestión.

«Los datos de movilidad nos permiten entender mejor cómo se desplazan las personas durante los feriados de alta demanda. Identificar los patrones de tráfico y las horas de mayor flujo ayuda a que los viajeros tomen decisiones más informadas incluso antes de salir de casa. Una vez concluido el feriado, en Yango también podremos analizar estas tendencias y compartir información sobre cómo evolucionó la movilidad durante Fiestas Patrias», añadió Daniel Prado.

Con una adecuada planificación, revisar las condiciones del tránsito y salir en horarios estratégicos, es posible disfrutar de una escapada más cómoda y aprovechar mejor los días de descanso durante Fiestas Patrias.