Este 21 de noviembre en el auditorio del Colegio Médico del Perú. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 12 de agosto en Uneticket.

Daniel Habif, uno de los conferencistas y autores hispanos de mayor demanda en el mundo, se presentará en el Tercer Congreso Internacional de Autores, evento que se realizará el próximo 21 de noviembre en el Auditorio del Colegio Médico del Perú. También participará en este congreso el Dr. Camilo Cruz, conferencista Internacional, asesor empresarial, autor galardonado y bestseller de 43 obras.



Considerado como uno de los conferencistas de habla hispana con mayor proyección internacional, Daniel Habif es además autor de los libros, Inquebrantables, Las trampas del miedo, Ruge y El amor no se ruega, se riega, este último junto a Anyha Ruiz, que en conjunto superan el millón de copias vendidas. Su trabajo como escritor se ha desarrollado en paralelo a una carrera de más de tres décadas en los ámbitos de la comunicación, los negocios y la publicidad.



A lo largo de su carrera ha ofrecido más de quinientas conferencias en 170 ciudades de 25 países, con una venta acumulada superior a los 700 mil boletos. Entre los recintos donde se ha presentado se encuentran el Auditorio Nacional, el Radio City Music Hall y el Luna Park, entre otros escenarios de Iberoamérica.

Ha compartido espacio en distintos foros y escenarios con figuras como el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, el empresario Richard Branson, fundador de Virgin Group, el Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y el exdirector creativo de Apple, Ken Segall. Asimismo, ha participado en foros como Forbes, el Senado de la República, el Economic Forum y el International Innovation Forum, además de haber formado parte de transmisiones y eventos como Person of the Year, Latin Grammy, Venezuela Aid Live, Latin Billboard y Premios Juventud.



Por su parte, el denominado gurú de la motivación Camilo Cruz mostrará en Lima su dinamismo y versatilidad, que lo han convertido en un orador de alto impacto con gran aceptación en múltiples audiencias y además compartirá los conocimientos adquiridos en muchos años de investigar las estrategias que nos ayudarán a convertir nuestros sueños en realidad.



Camilo Cruz, es un conferencista y escritor galardonado con más de 30 obras vendidas en todo el mundo. Durante más de dos décadas ha sido considerado en muchos círculos empresariales en los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, como uno de los más altos exponentes en el campo del desarrollo personal, la excelencia empresarial y el liderazgo.



Su dinamismo y estilo altamente informativo lo han convertido en uno de los escritores y pensadores más influyentes en las áreas del desarrollo personal, el éxito empresarial y el liderazgo. Cuenta con más de 5 millones de lectores en 110 países en los 15 idiomas a los que ha sido traducido. Sus logros son un ejemplo del espíritu emprendedor que él comparte en sus libros y conferencias.



El Tercer Congreso Internacional de Autores es organizado por Cevex International Cevex, una empresa promotora de conferencias que marcan la transformación personal, formando seres humanos exitosos en todas las facetas de su vida, sea empresarial, profesional y personal y por Bely Torres, autora de “Mil caídas antes del éxito” (2020).



Las entradas para asistir a esta presentación estarán en preventa este miércoles 12 y jueves 13 de agosto con cualquier medio de pago y en venta regular desde el viernes 14 a través de Uneticket. Será una velada que sin duda cambiará la vida de los asistentes a este evento.