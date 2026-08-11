La mañana de este lunes 10 de agosto comenzó con un fuerte movimiento sísmico que fue percibido en gran parte del territorio colombiano. Aquí el reporte de los últimos sismos en Colombia.

Últimos sismos en Colombia Información reportada por el Servicio Geológico Colombiano 2.1 Magnitud Cucunubá - Cundinamarca, Colombia 11/08/2026 • 06:13 am Profundidad: 150.0 km Coordenadas: 5.2675, -73.7363 2.7 Magnitud San José del Palmar - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 04:53 am Profundidad: 88.0 km Coordenadas: 4.9105, -76.386 2.9 Magnitud Sipí - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 04:31 am Profundidad: 98.0 km Coordenadas: 4.7383, -76.4468 3.1 Magnitud Océano Pacífico 11/08/2026 • 04:03 am Profundidad: 0.0 km Coordenadas: 3.083, -79.224 2.8 Magnitud El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 03:13 am Profundidad: 58.0 km Coordenadas: 4.1013, -76.7808 3.2 Magnitud Istmina - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 02:52 am Profundidad: 109.0 km Coordenadas: 4.4197, -76.8272 3.6 Magnitud Los Santos - Santander, Colombia 11/08/2026 • 02:28 am Profundidad: 151.0 km Coordenadas: 6.8333, -73.1398 2.1 Magnitud Sipí - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 02:18 am Profundidad: 30.0 km Coordenadas: 4.6521, -76.5623 2.4 Magnitud Riosucio - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 01:44 am Profundidad: 31.0 km Coordenadas: 7.6987, -77.0992 2.0 Magnitud Otanche - Boyacá, Colombia 11/08/2026 • 01:15 am Profundidad: 14.0 km Coordenadas: 5.8673, -74.1779 3.0 Magnitud San José del Palmar - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 12:54 am Profundidad: 95.0 km Coordenadas: 4.8993, -76.4312 2.5 Magnitud San José del Palmar - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 12:42 am Profundidad: 85.0 km Coordenadas: 5.0055, -76.2394 3.6 Magnitud San José del Palmar - Chocó, Colombia 11/08/2026 • 12:12 am Profundidad: 84.0 km Coordenadas: 4.8188, -76.4625 2.0 Magnitud Los Santos - Santander, Colombia 10/08/2026 • 11:47 pm Profundidad: 143.0 km Coordenadas: 6.7914, -73.1509 2.2 Magnitud San José del Palmar - Chocó, Colombia 10/08/2026 • 11:22 pm Profundidad: 85.0 km Coordenadas: 4.8857, -76.3365 Datos actualizados automáticamente.

De acuerdo con la información proporcionada, el sismo de magnitud 7.4 ocurrió a las 7:34 a. m., tuvo una duración superior a un minuto y provocó momentos de tensión entre la población, mientras los organismos de emergencia iniciaban la verificación de posibles daños y afectaciones.

Los reportes iniciales indican que el epicentro se ubicó en el departamento del Chocó. Desde los primeros minutos posteriores al evento, las autoridades desplegaron equipos para inspeccionar infraestructura, atender emergencias y recopilar información sobre el impacto del movimiento telúrico en distintas regiones del país.

¿Qué regiones sintieron con mayor intensidad el sismo?

El fuerte temblor en Colombia fue percibido en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, además de otros municipios de diferentes departamentos.

Según la información disponible, las principales afectaciones preliminares se concentran en Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Antioquia, donde se reportaron daños en algunas edificaciones y la activación de los protocolos de respuesta por parte de los organismos de gestión del riesgo.

Mientras avanzan las inspecciones técnicas, las autoridades continúan recopilando información para establecer el alcance real de los daños y mantener actualizada a la ciudadanía.

Autoridades mantienen monitoreo por posibles réplicas

Tras un evento de esta magnitud, los especialistas recuerdan que es habitual que se presenten réplicas, producto de la liberación gradual de la energía acumulada en las fallas geológicas.

Los expertos señalan que este comportamiento forma parte de la dinámica natural de la actividad sísmica y que el monitoreo permanente permite evaluar la evolución del fenómeno. Las entidades encargadas de la gestión del riesgo continúan vigilando la situación para emitir información oficial conforme se confirme.

¿Cuál es la diferencia entre terremoto, sismo y temblor?

Aunque en el lenguaje cotidiano suelen utilizarse como sinónimos, existen diferencias en el uso de estos términos.

La Real Academia Española (RAE) define un terremoto como una sacudida violenta de la corteza y del manto terrestre provocada por fuerzas que actúan en el interior del planeta. También se entiende como un movimiento repentino del suelo causado por el desplazamiento de rocas bajo la superficie.

Por su parte, sismo es el término general que describe cualquier movimiento de la corteza terrestre originado por una rápida liberación de energía en el interior de la Tierra.

En cambio, temblor suele emplearse para referirse a movimientos de menor intensidad o que producen escasos daños materiales. Sin embargo, en muchos países el uso de «terremoto» también depende del nivel de destrucción o del impacto que genera un evento sísmico sobre la población.

Continúa la actualización de la emergencia

Las autoridades mantienen activos los protocolos de emergencia para verificar el estado de viviendas, edificios e infraestructura crítica. A medida que avance la evaluación en las diferentes regiones, se espera la publicación de nuevos reportes oficiales sobre réplicas, daños y demás afectaciones relacionadas con este evento sísmico.