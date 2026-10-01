Lima, Perú. Hoy, 1 de octubre, profesionales, empresas, autoridades y especialistas de la industria se dan cita en el Encuentro Tecnológico ALAS Lima 2026, una jornada para conversar sobre los retos que están transformando la seguridad y conocer de cerca las tecnologías que responden a ellos.

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), el encuentro se realiza en el Pullman Lima Miraflores, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. El programa combina conferencias, paneles, casos de éxito, muestra comercial y espacios de networking.

La agenda aborda temas como inteligencia artificial y datos, ciberseguridad, control de acceso e identidad digital, continuidad operativa, seguridad patrimonial y tecnología aplicada a sectores como minería y banca, de la mano de representantes de empresas, entidades públicas y especialistas con experiencia directa en estos desafíos.

Además, el encuentro es una oportunidad especial para fortalecer la comunidad ALAS en Perú. Los asociados de la organización cuentan con un espacio para reunirse, compartir experiencias, estrechar vínculos y conversar sobre las oportunidades y desafíos de la industria en el país.

Más allá de conocer nuevas soluciones, el Encuentro busca algo esencial para ALAS: conectar a quienes forman parte de la industria, promover el intercambio de conocimiento y generar relaciones que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad en Perú y la región.

La jornada cerrará con un reconocimiento a socios, el espacio ALAS Inspira y un cóctel de negocios.

Conoce la agenda completa, los conferencistas y todos los detalles del Encuentro Tecnológico ALAS Lima 2026 en: https://alas-la.org/encuentro-tecnologico-lima-2026/