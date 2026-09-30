Grupos opositores al gobierno de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quieren censurar al actual ministro del Interior, pero los votos no alcanzan.

Las bancadas de Juntos por el Perú y del partido del Buen Gobierno respaldan la censura del ministro del Interior César Astudillo, mientras que la bancada de Ahora Nación, se opone a su remoción.

El vocero de Ahora Nación en la cámara de diputados, Harvey Colchado, se opone de momento a la censura del ministro Astudillo, pues afirma que se debe esperar antes de evaluar el desempeño.

«Cuando ingresa un teniente general como Freddy López Mendoza, a quien Astudillo designa, nos da fe de que puede hacer un buen trabajo. Hay que esperar el plazo mínimo de tres meses para ver los resultados», sostuvo el diputado de Ahora Nación.

La lucha por los 66

Colchado también afirmó que, máximo tres de los diez diputados podrían votar a favor de la censura, luego que Jair Manrique e Indira Huilca expresaran su respaldo en sus redes sociales a la remoción del actual ministro del Interior.

El respaldo en bloque de Juntos por el Perú (32 votos) y Partido del Buen Gobierno (18 votos), sumados a los dos votos a título personal de Manrique y Huilca, alcanzarían los 52 los votos para la censura. Para alcanzar los 66 votos necesarios, faltarían 14.

OBRAS en duda

El Partido OBRAS, por su parte, apoyó en un primer momento con 4 firmas la presentación de la moción. Sin embargo, el panorama ahora es distinto.

Su líder, Ricardo Belmont, señaló el lunes pasado que un ministro de Estado debe permanecer en el cargo al menos medio año.

“Siempre lo dije: se necesitan 6 meses para sacar a un ministro, ¡6 meses! Tú no puedes sacar a un ministro al mes, destruyes un plan cualquiera«, afirmó.

Los 14 votos de la bancada de OBRAS serían determinantes para la eventual censura del ministro César Astudillo, el primero durante el gobierno de Keiko Fujimori.