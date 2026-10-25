Los postulantes a Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podrán conocer si alcanzaron una vacante cuando la Oficina Central de Admisión (OCA) publique los resultados oficiales del examen realizado este domingo 25 de octubre.

Resultados de Medicina Humana

Consulta aquí los resultados oficiales de San Marcos 2027-I.

Con esta evaluación, la universidad concluyó su proceso de admisión 2027-I, que registró 28 829 inscritos para 2581 vacantes. Los resultados permitirán revisar los puntajes y la relación de quienes obtuvieron el ingreso.

¿Cómo consultar los resultados de Medicina Humana de San Marcos?

La Oficina Central de Admisión publicará la información en el sistema oficial de resultados de la universidad. Para ubicar la relación correspondiente, los postulantes deberán ingresar a la plataforma, seleccionar la opción de resultados y buscar la escuela profesional de Medicina Humana.

En ese apartado aparecerán los nombres de quienes alcanzaron una vacante y sus respectivos puntajes. La UNMSM recomendó consultar únicamente su enlace oficial para evitar información incorrecta difundida en páginas no autorizadas.

¿Cuándo podrán recoger sus constancias los ingresantes?

Quienes logren ingresar a la Decana de América podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario informado.

La publicación de los puntajes y la entrega de constancias corresponden a momentos distintos del proceso: primero se conocerá la relación oficial de ingresantes y, posteriormente, se realizará el recojo del documento en las fechas establecidas.

Medicina Humana cerró las jornadas del examen de admisión 2027-I

La prueba de Medicina Humana se desarrolló después de la evaluación del área de Ciencias de la Salud, realizada el sábado 24 de octubre. Según la información publicada por En Línea, la OCA ya difundió los resultados de esa jornada anterior.

Los postulantes deben distinguir ambas evaluaciones al revisar las listas: los resultados de Ciencias de la Salud corresponden al sábado, mientras que los de Medicina Humana pertenecen al examen del domingo 25 de octubre.

En conjunto, el proceso reunió a 28 829 postulantes, quienes compitieron por las vacantes ofrecidas en las distintas escuelas profesionales de San Marcos.