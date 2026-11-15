Vladimiro Montesinos seguirá en prisión por al menos 11 años más. El Poder Judicial rechazó el nuevo pedido de su defensa para acumular sus condenas y conseguir su excarcelación. Su pena correspondiente al caso Barrios Altos ya venció en junio de 2026.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La defensa de Vladimiro Montesinos buscaba que su condena de 25 años por el caso Barrios Altos absorbiera la sentencia correspondiente a los casos Pativilca y La Cantuta.

Los jueces Reli Callata y Helbert Llerena rechazaron el argumento de la defensa. Consideraron que debía aplicarse la legislación vigente al momento de emitirse la resolución judicial firme y no la normativa de 1992, de la cual se acogían abogados de Montesinos. El magistrado Daniel Cerna expresó una posición distinta y votó a favor de su inmediata libertad.

¿Por qué Vladimiro Montesinos permanecerá en prisión hasta 2037?

El exasesor del presidencial seguirá en prisión por a una condena de 19 años y ocho meses por los casos Pativilca y La Cantuta, presuntos crímenes del grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori. En febrero de 2026, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema estableció que esta sentencia debía cumplirse hasta el 30 de septiembre de 2037.

¿Cuándo termina la condena de Vladimiro Montesinos?

El exjefe en la sombre del SIN recibió en 2010 una condena de 25 años por los casos Barrios Altos, El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. Esta pena venció el 24 de junio de 2026.

Sin embargo, el vencimiento de esa sentencia no implica su liberación, debido a la condena independiente por Pativilca y La Cantuta.

De esta forma, Vladimiro Montesinos deberá permanecer en prisión hasta septiembre de 2037.