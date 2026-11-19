Los pasajeros que pasen por la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima podrán descubrir en fotografías los paisajes, la gastronomía y las tradiciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

Si alguna imagen les despierta las ganas de viajar, un código QR les permitirá pasar de la galería a Caminos Andinos, la plataforma turística de la Comunidad Andina (CAN).

Qué podrán ver los pasajeros en La Cultura

Durante un mes, la estación albergará una selección de imágenes de los atractivos naturales y culturales de los cuatro países andinos.

La exposición llegará así al recorrido cotidiano de quienes viajan en la Línea 1, un sistema que, según sus operadores, utilizan más de 600 000 pasajeros al día.

La Secretaría General de la CAN impulsa la muestra en alianza con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Fundación Cultural del Banco de la Nación y la Línea 1 del Metro de Lima.

Cómo consultar las 16 rutas de Caminos Andinos

Los visitantes podrán escanear con su celular los códigos QR de la exposición para acceder gratuitamente a la plataforma. Allí encontrarán 16 rutas y 42 destinos turísticos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

La propuesta reúne experiencias para viajeros con distintos intereses. Además de los recorridos vinculados con la naturaleza y la historia, incluye opciones para conocer la cocina, las artesanías y las tradiciones ancestrales de los cuatro países.

Con esta selección, la CAN busca promover la región como un destino que los visitantes puedan explorar más allá de las fronteras de un solo país.

Qué documento se necesita para viajar por la Comunidad Andina

Según recuerda la CAN, los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú pueden viajar por turismo entre los cuatro países con su documento de identidad, sin necesidad de presentar pasaporte ni visa. Para un viajero peruano, ese documento es el DNI.

La organización también señala que quienes cuentan con un plan móvil pospago pueden utilizar el servicio de roaming internacional sin recargos adicionales durante su estadía en otro país de la Comunidad Andina.