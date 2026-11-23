La Conmebol analiza implementar una Nations League Sudamericana para el proceso rumbo al Mundial 2030.

La propuesta busca transformar las tradicionales Eliminatorias en una competición que además de definir la clasificación a la Copa del Mundo, otorgue un título oficial a la selección que termine en el primer lugar.

La iniciativa fue adelantada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien anunció que el próximo proceso clasificatorio tendría un formato inspirado en la Liga de Naciones de Europa.

«La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título», declaró el dirigente.

¿Cómo funcionaría la Nations League de Conmebol?

La propuesta contempla mantener a las diez selecciones sudamericanas: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

El sistema conservaría el formato de todos contra todos, con encuentros de ida y vuelta. De esta manera, cada selección disputaría 18 partidos, como ocurre actualmente en las Eliminatorias Sudamericanas.

La principal novedad sería la incorporación de un título. La selección que termine en el primer lugar de la clasificación se consagraría campeona de la nueva Liga de Naciones, mientras que la tabla también serviría para determinar los representantes sudamericanos en la próxima cita mundialista.

¿Por qué Conmebol busca cambiar las Eliminatorias?

La propuesta responde a la particular situación del Mundial 2030. Argentina, Uruguay y Paraguay tienen asegurada su participación en la Copa del Mundo al ser anfitriones.

Los tres países sudamericanos no necesitarán disputar los cupos mediante el proceso clasificatorio tradicional. La creación de una competición con un título en juego permitiría mantener un incentivo deportivo para todas las selecciones.

¿Cuándo comenzaría la Nations League Sudamericana?

El consejo de la Conmebol se reunió el 20 de noviembre en Colombia y aunque no hay anuncia de fecha oficial se planea comenzar en setiembre de 2027.

Además, la distribución de los cupos sudamericanos para el Mundial 2030 continúa pendiente de definición, debido a que también se encuentra en discusión la ampliación del torneo a 64 selecciones.