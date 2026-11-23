El congreso de la República aprobó la Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2027 con una suma de S/ 266 506 millones para financiar el funcionamiento del Estado y ejecutar los proyectos para atender las principales necesidades de la población. La decisión se tomó luego del debate parlamentario sobre la distribución de los recursos públicos.

La propuesta recibió el respaldo de la cámara de diputados, con 71 votos a favor, 32 en contra y 12 abstenciones. En el senado registró 36 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.

¿Cómo se distribuirá el presupuesto público 2027?

Los recursos del presupuesto nacional se distribuirán entre los tres niveles de gobierno. La mayor asignación corresponderá al Gobierno Nacional, mientras que los gobiernos regionales y locales recibirán fondos para desarrollar sus respectivas intervenciones.

La distribución será la siguiente:

Gobierno Nacional: S/ 165 604 millones.

Gobiernos regionales: S/ 58 832 millones.

Gobiernos locales: S/ 42 069 millones.

¿Qué sectores serán priorizados en el presupuesto 2027?

Entre los principales objetivos de la nueva distribución presupuestaria figuran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la inclusión social y el acceso al agua y saneamiento.

Asimismo, la norma contempla recursos para impulsar las inversiones públicas, atender las necesidades de infraestructura y financiar actividades relacionadas con la prevención y respuesta ante posibles emergencias por el fenómeno El Niño.

Otro aspecto incorporado es el financiamiento de programas sociales. Entre ellos destaca el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, que contará con hasta S/ 3 657 millones. También se destinarán más de S/ 578 millones a intervenciones para reducir la violencia contra las mujeres.

¿Qué medidas contempla la nueva ley?

Figura la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para aprobar incrementos mensuales de remuneraciones desde enero de 2027 para determinados regímenes laborales.

Además, se mantienen los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad de hasta S/ 300, así como una bonificación por escolaridad de hasta S/ 400.

Finalmente, el presupuesto incorpora medidas de austeridad, como restricciones para la compra de vehículos estatales y límites al gasto en telefonía móvil.