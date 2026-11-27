La segunda vuelta regional 2026 en el Perú ya tiene fecha definida. El domingo 6 de diciembre, los ciudadanos de 15 regiones volverán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales para el periodo 2027-2030. La decisión se tomó después de que culminara el cómputo oficial de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM), desarrolladas el pasado 4 de octubre.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en diez regiones se logró elegir directamente a los gobernadores y vicegobernadores. Sin embargo, en las otras 15 circunscripciones ninguna fórmula superó el 30% de los votos válidos, requisito establecido por la Ley de Elecciones Regionales.

¿En qué regiones habrá segunda vuelta regional 2026?

Las regiones que participarán en esta nueva jornada electoral son Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

En cada jurisdicción competirán las dos organizaciones políticas que consiguieron las mayores votaciones durante la primera elección. Entre los enfrentamientos electorales figuran Alianza para el Progreso y Podemos Perú en Áncash; Somos Perú y Fuerza Popular en Lambayeque; y Acción Popular y Somos Perú en Moquegua.

La relación completa de organizaciones políticas varía según cada región y puede consultarse en la información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Por qué hay segunda vuelta regional?

Según el artículo 5 de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales, una fórmula de candidatos a gobernador y vicegobernador necesita obtener como mínimo el 30% de los votos válidos para ser proclamada ganadora en primera vuelta.

Cuando ninguna candidatura alcanza ese porcentaje, se convoca a una segunda elección entre las dos fórmulas más votadas. En esta oportunidad, ganará la que consiga la mayoría simple de los votos válidos, sin necesidad de alcanzar nuevamente el 30%.

¿Quiénes deben votar el 6 de diciembre?

El voto corresponde a los ciudadanos habilitados que cumplieron 18 años hasta el 4 de octubre de 2026 y que pertenecen a alguna de las 15 regiones convocadas. La participación es obligatoria para los electores.

Los resultados definirán a las autoridades que estarán al frente de los gobiernos regionales durante los próximos cuatro años.