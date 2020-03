Peruana repatriada y en cuarentena se quejó de hotel y Magaly Medina la cuadró

Desde el pasado lunes cientos de peruanos repatriados del exterior cumplen cuarentena en hoteles de Lima por orden del gobierno, pero ayer empezaron las quejas de supuesto maltrato

Esther Calderón, una peruana repatriada que está cumpliendo la cuarentena en un hotel, dijo que no cuentan con servicios básicos y solo les dan comida congelada como alimento.

Pero lejos de entender el porqué están aislados, la mujer se empezó a quejar por la comida, el hotel y porque no la dejaban hacer uso del gym, la piscina o las instalaciones del lugar donde se encuentra.

“El sándwich de ayer había estado helado. Yo no me lo comí por los puntos blancos. El trato desde que hemos llegado es como de leprosos. Estamos encerrados, no puedo salir al pasillo a tomar aire”, dijo la señora que había llegado hoy de Cancún.